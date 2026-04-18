México

Desaparece Kassandra Rodríguez, exnovia venezolana de El Pozoles, líder de la Unión Tepito

La mujer grabó y envió un video a una de sus amigas, en la que le dijo que su vida corría peligro y le pedía ayuda

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Kassandra Rodríguez Barandica
La mujer fue reportada como desaparecida tras pedir ayuda a una amiga por medio de un video. (Foto: Tiktok@kassandrarodrigu19)

Kassandra Rodríguez Barandica, una mujer venezolana que fue novia de Brayan Mauricio Miranda, El Pozoles, exlíder de La Unión Tepito, fue reportada como desaparecida.

De acuerdo con información compartida por el periodista Carlos C4 Jiménez, la exnovia de Miranda habría enviado un video a una de sus amigas, en el que pide ayuda y asegura que su vida corre peligro.

“Por favor, ayúdame por favor, mi vida corre peligro, por favor ayúdame, te lo pido, ayúdame bebé“, se escucha decir a la mujer, quien tiene un semblante de preocupación.

En el mes de octubre del 2023, la mujer fue detenida junto al Pozoles, cuando, presuntamente, eran pareja.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes 13 de octubre de ese año, en calles de la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX).

(X @c4jimenez)
(X @c4jimenez)

Ambos se encontraban a bordo de una camioneta Taos y tenían en su poder un arma de fuego y dosis de droga, como cocaína, cristal y marihuana, además de que se les aseguraron 2 mil 600 pesos en efecivo.

Según su cédula de identidad expedida por la República Bolivariana de Venezuela, Kassandra nació el 24 de junio de 1993, por lo que actualmente tiene 33 años de edad.

Llegó a México con la idea de ser “escort”, término empleado para referirse a las personas que ofrecen su compañía en eventos sociales a cambio de una remuneración económica. Según Carlos Jiménez, Kassandra invitó a varias de sus amigas a este trabajo en su afán por generar más dinero.

Durante su estancia en la capital del país conoció a Brayan Mauricio, quien ha sido acusado de presuntamente asesinar a la modelo venezolana Kenny Finol, su expareja sentimental, en 2018.

En 2024 se reportó que la mujer fue liberada y volvió a dedicarse a ser escort y traficando drogas, según información de Jiménez.

El Pozoles
El Pozoles, líder de la Unión Tepito, se encuentra recluido en el Reclusorio Norte. (X jpcastorena)

Por su parte, El Pozoles se encuentra recluido en el Reclusorio Norte. En 2024, agentes de investigación ejecutaron una nueva orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición cometida por particulares.

El mandamiento judicial se desprendió de una investigación por la desaparición de Brayan Apodaca Quintero, de 28 años en 2016 tras un evento musical en el salón Cosmos 2000, ubicado en la colonia Romero Rubio, en la demarcación territorial de Venustiano Carranza.

El Pozoles está detenido por delitos contra la salud, tras su detención en 2023.

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