México

Estatus de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en la CDMX

Si vas a tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información te interesa

Guardar
El estatus de los vuelos en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)
A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estados de cada uno de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Al ser uno de los más grandes de Latinoamérica y el más importante del país, el aeropuerto capitalino da a conocer el estado en en tiempo real de sus vuelos.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 18:00 horas del 18 de abril.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

Demoras y cancelaciones en el AICM (Cuartoscuro)
Vuelo: VB1268

Destino: Torreon C

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:00

Estado: Demorado

Vuelo: VB1322

Destino: Hermosillo

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:00

Estatus: Demorado

Vuelo: UJ780

Destino: Cancun

Aerolínea: United Jetstream

Hora: 09:00

Estado: Cancelado

Vuelo: Y4780

Destino: Orlando

Aerolínea: Volaris

Hora: 11:05

Estado: Cancelado

Vuelo: Y4182

Destino: Tijuana

Aerolínea: Volaris

Hora: 12:45

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4340

Destino: Huatulco

Aerolínea: Volaris

Hora: 14:00

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1130

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 15:00

Estado: Demorado

Vuelo: VB1254

Destino: Tijuana

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 15:00

Estado: Demorado

Vuelo: AM144

Destino: Chihuahua

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 15:00

Estatus: Demorado

Vuelo: AM1498

Destino: Reynosa

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 15:00

Estado: Demorado

Vuelo: AM1460

Destino: Queretaro

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 15:55

Estatus: Demorado

Vuelo: AM132

Destino: Leon/Bajio

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 16:00

Estado: Demorado

Vuelo: AM1570

Destino: Manzanillo

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 16:00

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1398

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 16:50

Estado: Demorado

Vuelo: AA2351

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 17:15

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4104

Destino: Cancun

Aerolínea: Volaris

Hora: 17:45

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)
Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

