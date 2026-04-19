Estatus de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en la CDMX

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estados de cada uno de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).
Al ser uno de los más grandes de Latinoamérica y el más importante del país, el aeropuerto capitalino da a conocer el estado en en tiempo real de sus vuelos.
Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 18:00 horas del 18 de abril.
Los vuelos cancelados y retrasados de hoy
Vuelo: VB1268
Destino: Torreon C
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 06:00
Estado: Demorado
Vuelo: VB1322
Destino: Hermosillo
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 06:00
Estatus: Demorado
Vuelo: UJ780
Destino: Cancun
Aerolínea: United Jetstream
Hora: 09:00
Estado: Cancelado
Vuelo: Y4780
Destino: Orlando
Aerolínea: Volaris
Hora: 11:05
Estado: Cancelado
Vuelo: Y4182
Destino: Tijuana
Aerolínea: Volaris
Hora: 12:45
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4340
Destino: Huatulco
Aerolínea: Volaris
Hora: 14:00
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1130
Destino: Monterrey
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 15:00
Estado: Demorado
Vuelo: VB1254
Destino: Tijuana
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 15:00
Estado: Demorado
Vuelo: AM144
Destino: Chihuahua
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 15:00
Estatus: Demorado
Vuelo: AM1498
Destino: Reynosa
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 15:00
Estado: Demorado
Vuelo: AM1460
Destino: Queretaro
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 15:55
Estatus: Demorado
Vuelo: AM132
Destino: Leon/Bajio
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 16:00
Estado: Demorado
Vuelo: AM1570
Destino: Manzanillo
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 16:00
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1398
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 16:50
Estado: Demorado
Vuelo: AA2351
Destino: Dallas
Aerolínea: American Airlines
Hora: 17:15
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4104
Destino: Cancun
Aerolínea: Volaris
Hora: 17:45
Estatus: Demorado
Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.
¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?
Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.
En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.
Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:
El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.
Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.
Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.
La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.