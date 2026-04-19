Teleférico de Michoacán representó una inversión de más de 3 mdp, “sin deuda pública”, afirma secretario de Comunicaciones y Transporte

El Teleférico de Michoacán fue inaugurado en Uruapan. (Foto: X/@ARBedolla)

La inauguración del Teleférico de Uruapan marca un cambio en la movilidad de Michoacán. El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, puso en marcha esta obra con una inversión superior a 3 mil millones de pesos, sin recurrir a deuda pública, según expresaron las autoridades. La obra promete reducir desigualdades y acercar derechos a miles de familias.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, asegura que la infraestructura no será más un privilegio de unos cuantos. El nuevo sistema de transporte cuenta con ocho kilómetros de longitud y permite que los traslados se realicen en apenas 27 minutos. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que el Teleférico impulsará la economía local al facilitar el regreso del turismo a Uruapan.

El Teleférico de Uruapan reduce brechas de desigualdad

Durante la inauguración, Esteva Medina sostuvo que el Teleférico es más que una solución de transporte. Definió que la obra es un acto de justicia para los usuarios que exigen infraestructura de calidad. Resaltó que la movilidad no es un lujo, sino un derecho y una tarea cotidiana para reducir desigualdades.

El secretario agregó: “La puesta en marcha del Teleférico de Uruapan no es sólo la activación de un sistema de transporte, es el cambio en la calidad de vida para miles de familias. Es una obra que conecta puntos en territorio, pero sobre todo conecta vidas, acerca derechos y reduce distancias que durante años fueron sinónimo de desigualdad”.

El Teleférico de Michoacán fue inaugurado en Uruapan. (Foto: X/@ARBedolla)

Inversión de 3 mil millones sin deuda pública

El gobernador de Michoacán explicó que la idea de construir el Teleférico nació en agosto de 2021. Destacó que fue posible gracias a una inversión de 3 mil millones de pesos sin deuda pública. El sistema cuenta con ocho kilómetros de longitud y beneficiará a la población con una reducción significativa en los tiempos de traslado.

Ramírez Bedolla aseguró que la obra tendrá un impacto en la economía de Uruapan. El regreso del turismo al municipio es uno de los efectos esperados.

Esteva Medina afirmó que el Teleférico forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Subrayó que la paz no se construye solo con ausencia de conflicto, sino con presencia de bienestar. Detalló que la justicia se materializa en obras que transforman la vida cotidiana.

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, agradeció a las autoridades federales y estatales, reconociendo que el sistema beneficiará a los habitantes del oriente y poniente de la ciudad con menores tiempos de traslado.

El Teleférico de Michoacán fue inaugurado en Uruapan. (Foto: X/@ARBedolla)

En la inauguración estuvieron presentes la embajadora de Austria en México, Elisabeth Kehrer; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina; el director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés Lajous Loaeza; y la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán, Gladyz Butanda Macías, entre otras autoridades.