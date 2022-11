“Hablé con mi sirvienta”: la polémica declaración por la que acusaron de clasismo a defensora del INE

Previo a la Marcha por el INE, las palabras de un mujer que salió en defensa del organismo causaron polémica (Foto: Cuartoscuro)

En vísperas de la marcha a favor del Instituto Nacional Electoral (INE) frente a la Reforma Electoral, se viralizó un video en el que una ciudadana defensora del organismo hizo un comentario que cientos de personas consideraron como clasista.

Fue en una reunión previa la manifestación, presuntamente llevada a cabo en Puebla, que una mujer tomó el micrófono para asegurar que la trabajadora del hogar que labora para ella desconoce por completo las implicaciones de la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo hablé con mi sirvienta y ni siquiera sabe de qué trata”, mencionó. Tras esta corta intervención, el coordinador del evento la interrumpió y de inmediato informó que era momento de ceder la palabra.

"Hablo con mi sirvienta y mi no sabe de lo que se trata", así las expresiones de algunos asistentes a la presentación de la marcha en defensa del INE.

Será una marcha ciudadana pero con clasismo pic.twitter.com/vpgsEUvytL — David Meléndez (@dav_ms6) November 9, 2022

La declaración completa de la mujer y el contexto en que la hizo es desconocido. Sin embargo, ese breve comentario desató una ola de críticas en la red.

Usuarios criticaron el uso del término “sirvienta” en vez de trabajadora del hogar. Además aseguraron que con su comentario, la mujer insinuó que una persona que presta su servicio para realizar labores domésticas no tiene conocimiento suficiente para decidir sobre la agenda política y que, por ende, son las personas de clase alta quienes deben tomar decisiones.

Usuarios acusaron clasismo por parte de defensora del INE (Foto: Cuartoscuro)

En Twitter se pudieron leer respuestas como: “Es trabajadora o trabajador del hogar. No te cuesta nada y sí ofende, sí es clasista. Decirle sirvienta es crear una relación de poder que lleva a la gente a abusar”, “Gente de clase alta o clasemedieros creen que ELLOS si saben por eso dice: ´Yo hablo con mi sirvienta y no sabe de qué se trata´ y se debe dejar que nosotros decidamos”.

También hubo quien respondía con ironía con comentarios como “Lo bueno que ya vienen los empresarios y gente blanca adinerada a salvarnos diciéndonos qué es lo que nos conviene”.

La marcha del INE

El movimiento ha sido impulsado por el empresario Claudio X. González, organizaciones de la sociedad civil y opositores a la autodenominada Cuarta Transformación. Está prevista para el domingo 13 de noviembre a las 10:30 horas en el Ángel de la Independencia, desde donde avanzará hasta llegar al Monumento a la Revolución.

Las principales consignas son: no a la Reforma Constitucional, no a ley secundaria, no al debilitamiento presupuestal y no a la intervención en el nombramiento de Consejeros.

Esto debido a que la iniciativa contempla que el INE cambie de nombre a Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC), los consejeros sean elegidos por voto popular de una lista propuesta por los tres poderes de la Unión y reducir el presupuesto asignado al órgano mediante medidas como limitar el presupuesto de partidos políticos a campañas electorales o disminuir el tiempo de propaganda política en medios de comunicación.

La marcha por el INE será el 13 de noviembre (Foto: Twitter/@redesunidosmx)

Entre los personajes políticos que han confirmado su participación en la marcha están algunos cercanos al Partido Acción Nacional (PAN) como el expresidente Vicente Fox y Javier Lozano. De parte del Revolucionario Institucional (PRI) confirmaron su asistencia Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del partido y la senadora Claudia Ruiz Massieu.

También participará Jorge Álvarez Máynez, coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), quien hizo un llamado a que los políticos no encabecen la marcha, para mantener su carácter ciudadano.

De manera complementaria ha circulado en redes sociales una convocatoria de paro nacional para el 14 de noviembre.

