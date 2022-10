Claudio X. González arremetió contra AMLO por llamarlo cínico y cretino ante marcha a favor del INE

Ahora es el momento de salir a las calles #EnDefensaDelINE

No a la Reforma Constitucional

No a ley secundaria

No al debilitamiento presupuestal

No a la intervención en el nombramiento de Consejeros

🗓️13 de noviembre

⏰11:00 am

📍Ángel de la Independencia pic.twitter.com/jdbUvU6Mvr