Cuáles son los bancos con más quejas ante la CONDUSEF

En el estudio de la CONDUSEF se encontró que el banco con mayor porcentaje de quejas fue CitiBanamex, seguido de BBVA. REUTERS/Gustavo Graf

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) informó acerca de cuáles son los bancos que tienen mayor número de reclamos durante enero a septiembre de este año. En su estudio se encontraron a las instituciones bancarias de BBV, Banco Nacional de Mexico (Banamex), Banco Mercantil del Norte (Banorte), entre otros, por lo que recomendó a los usuarios a comparar la calidad de los servicios financieros.

La “verdad” detrás de la amenaza con navaja de un estudiante de Prepa Tec hacia su compañero Los dos estudiantes involucrados fueron dados de baja, según informaron las autoridades educativas a través de un comunicado VER NOTA

En el estudio se analizó el número de quejas recibidas, la rapidez de solución, los servicios que presentaron mayor número de reclamos, las principales causas de demanda, así como la entidad donde hay mayor presencia de usuarios inconformes. Según datos de la dependencia, de enero hasta septiembre de este año, atendió cerca de 84 mil 670 reclamos dirigidos a los bancos.

Conoce el comportamiento de los 9 principales bancos, ante las reclamaciones en su contra, durante el periodo enero-septiembre de 2022. Checa el #Comunicado: https://t.co/wPlUFBMogG Y también encuentra la información en el sitio #RevisaComparaDecide: https://t.co/VleE8m0ZXu pic.twitter.com/EbrNY508YE — CONDUSEF (@CondusefMX) November 10, 2022

De acuerdo con el estudio, fueron analizados los Scotiabank, Banorte, HSBC, BBVA, Banamex, Banco Santander, BanCoppel, Banco Azteca y Banco Inbursa, los cuales en su total, representan el 84.3% de la cartera de crédito y el 82.7% de la captación del sector bancario. Dichas instituciones bancarias registraron en su conjunto un total de 80 mil 955 quejas, proporcionales al 96% del total.

Patrick Miller traerá de vuelta lo mejor del Hi NRG en su “Live” de la CDMX este 26 de noviembre Tras dos años de pandemia tocará en la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva de la Delegación Iztacalco con motivo de la presentación de su nuevo espectáculo “Live” VER NOTA

La investigación reveló que los bancos con mayor número de quejas por cada 100 mil contratos fueron: Scotiabank, Banorte y HSCB, con 48, 35 y 30 quejas respectivamente. Seguidas de Citibanamex con 24, Santander con 22, BBVA con 16, Inbursa y Banco Azteca con 11, BanCoppel con 7. No obstante, en el informe gráfico del organismo se mostró que los bancos con más reclamaciones de forma porcentual son CitiBanamex, BBVA y Banorte.

El banco con mayor porcentaje de quejas es Citibanamex con un 19%.

Por otro lado, el organismo registró que durante el mes de septiembre de 2022, la Ciudad de México (CDMX) tuvo el mayor número de reclamos, después le siguió el Estado de México, Jalisco, Puebla, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz y Guanajuato.

Alaín Pinzón: el día a día del activista que hace el trabajo de la Secretaría de Salud VIHve Libre es una asociación que ayuda a entregar retrovirales, gestionan citas con doctores y apoya a obtener pruebas de la Viruela del Mono, para personas que no los encuentran o se les ha rechazado este servicio VER NOTA

“En septiembre de 2022, la Ciudad de México presentó el mayor número de reclamaciones para estos bancos con 20% de participación y un total de 16,190 reclamaciones, quedando en segundo lugar el Estado de México con 11,348 reclamaciones, es decir, el 14% del total”, informó la dependencia en un comunicado.

La CDMX tuvo un total de 14 mil 335 quejas de enero a febrero de 2022. FOTO: CONDUSEF

En cuanto a los productos con mayor número de reclamos ante la CONDUSEF, se encontraron que un 27% de las quejas provinieron de la tarjeta de crédito, un 24% de la tarjeta de débito y un 9% con las cuentas de ahorro. Aunado a ello, el porcentaje de resolución favorable para el usuario en la tarjeta de crédito fue 45%, un 35% para la tarjeta de débito y 34% en las cuentas de nómina.

Mientras que en el caso de las principales causas de reclamación se encontraron: consumos no reconocidos con un 20%, transferencias electrónicas no reconocidas con un 15% y cargos no reconocidos en la cuenta del titular con un 7%. Ante este hecho, la PROFECO ha emitido múltiples recomendaciones para que las personas no caigan en el robo de identidad y de sus datos personales, así mismo, la CONDUSEF alertó a la población a tener cuidado con los fraudes cibernéticos.

Finalmente, la dependencia le recordó a la población que ante cualquier problema con las instituciones bancarias, las personas pueden visitar el portal de queja electrónica de la CONDUSEF, la cual funciona las 24 horas del día, los 365 días del año.

SEGUIR LEYENDO: