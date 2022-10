Cómo participar en el concurso de dibujo de la Condusef para ganar hasta 20 mil pesos y una tablet

El concurso es solo para niños. (Foto: Pixabay)

Una buena noticia es la que se abrió para los pequeños, que además de mostrar el arte y presentación de sus dibujos, podrán entender más sobre qué es el dinero, de dónde viene y la manera en que lo administra la familia, pues esta es la dinámica de la sexta edición del concurso de dibujo y pintura infantil que encabeza la Condusef.

De ese modo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recordó la fecha límite para participar en este certamen, donde podrán participar niños de 6 a 12 años de edad en dos segmentos.

Se trata del concurso denominado “Trazos Financieros”, a través del cual los menores deberán plasmar y crear sus mejores diseños con el tema “¿Cómo hablamos de dinero en mi casa?”.

Las categorías que se considerarán son: A) 6 a 9 años y B) 10 a 12 años de edad, donde los participantes inscritos tendrán que realizar su dibujo original y creativo de forma individual, no se permitirán proyectos en equipo ni aquellos que hayan participado en otros certámenes.

El concurso se dividirá en dos categorías. (Foto: Pixabay)

Tres grandes premios serán distribuidos a los ganadores a partir del 29 de noviembre del presente año. Los primeros tres lugares de cada categoría podrán llevarse lo siguiente:

¿Qué premios se considerarán?

*Primeros lugares: Cuenta de ahorro para niños con 20 mil pesos, así como una tablet, una alcancía y kits con materiales de educación financiera

*Segundos lugares: Cuenta de ahorro para niños con 15 mil pesos una alcancía y kits con materiales de educación financiera

*Terceros lugares: Cuenta de ahorro para niños con 10 mil pesos, una alcancía y kits con materiales de educación financiera.

¿Cuál es la fecha límite para participar?

Para coronarse, los interesados tendrán que hacer su inscripción antes del próximo lunes 31 de octubre a las 17:00 horas.

¿Cómo hacer su registro?

-Para realizar su registro deberán ingresar al siguiente enlace. Aquí

-Proporcionar datos personales del menor, tales como: nombre, edad, grado escolar, entre otros.

-Así como información del tutor o representante, algunos como son: número telefónico, nombre, correo electrónico, entidad, entre otros.

Una niña realiza algunas actividades escolares. (Foto: Pixabay)

Será importante destacar que los trabajos deberán ser entregados de manera física en las instalaciones de las oficinas centrales de la Condusef, ubicadas en Avenida de los Insurgentes Sur 762, piso 7, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, CP 03100, Ciudad de México; o bien, a través de sus Unidades de Atención a Usuarios ubicadas en el interior de la República, para lo cual se puede consultar su directorio en la página web https://www.condusef.gob.mx/uau/

También se podrán enviar los trabajos por mensajería/paquetería a la dirección Avenida de los Insurgentes Sur 762, piso 7, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, CP 03100, Ciudad de México, durante el periodo establecido de participación, con el folio (letra y número) debidamente marcado al reverso del dibujo y dirigido a la Mtra. Mónica Leticia Mendoza Archer, Directora de Promoción y Divulgación de la Educación Financiera.

Además, los concursantes inscritos deberán ser los autores del trabajo que presenten y no infringir los derechos de autor o propiedad intelectual de terceros, lo cual, de ocurrir, será de la exclusiva responsabilidad de la persona que represente legalmente al participante.

¿Cuáles son las principales características del concurso?

-La técnica a utilizar es libre, mientras sea manual. Es decir, se podrán emplear acuarelas, lápices de madera, crayolas de cera, témperas, plumones, tinta china, etc.

-Todos los dibujos deberán ser elaborados en una hoja de papel bond, cartulina, ilustración o cascarón con una medida de 21.5 x 28 centímetros (tamaño carta).

-No deberá contener algún marco, borde, relieve o material pegado. No se aceptarán trabajos elaborados en computadora, maquetas o que no se apeguen a las características establecidas en esta convocatoria.

-No se podrá hacer uso de personajes o imágenes de la televisión, del cine, de historietas, revistas, documentos oficiales, logotipos, marcas, emblemas comerciales o políticos, entre otros.

-En el reverso del dibujo (parte de atrás), deberá contener claramente el folio (letra y número) que se asignó al concursante en su registro, de otra forma será inválido.

-El trabajo entregado se recibirá en total anonimato, sin pseudónimos o información que permita identificar al autor.

En tanto, para la recepción de dibujos, éstos podrán ser entregados hasta el 31 de octubre de 2022, en días hábiles de las 09:00 a las 17:00 horas (horario de la Ciudad de México).

SEGUIR LEYENDO