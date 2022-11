Vaciaron las cuentas bancarias de la influencer Rebeca Mendiola a dos semanas de su boda

Rebeca confesó que actualmente no tiene ni "para comprar una agua", pues sus cuentas están completamente en ceros (Foto: captura de pantalla/Facebook)

En los últimos meses cada vez surgen más casos de personas a las que les vacían sus cuentas bancarias o que se quedan sin los ahorros de su vida, ya sea por fraude, hackeo o robo. En esta ocasión fue la influencer Rebeca Mendiola la que compartió, entre lágrimas, que sobrevive de rifas desde que se quedó sin dinero tras un viaje a Guadalajara.

Rebeca Mendiola, youtuber e influencer, compartió a través de una transmisión en vivo en Facebook que fue víctima de robo durante un viaje a Guadalajara, tras esto, vaciaron sus cuentas bancarias, donde tenía los ahorros para su boda, la cual celebrará próximamente.

En medio de su llanto, Rebeca confesó que está viviendo momentos muy difíciles por no tener la forma de sobrevivir. “Ojalá me inventara esto que está pasando. Yo ya llegué al punto en que no sé qué pensar”, comenzó su transmisión la youtuber.

Según relató Mendiola, se dio cuenta de que sus cuentas estaban vacías cuando intentó hacer unas compras, sus tarjetas no pasaran y le dijeran que tenía saldo insuficiente.

“Mi patrimonio actual asciende a cero pesos. Literal, así, cero”

Explicó que entró a las aplicaciones de los bancos en su celular, donde vio que tanto el dinero que tenía resguardado para su boda, que es en dos semanas, como el que tenía visible y, además, utilizaron a su máxima capacidad su tarjeta de crédito.

“Nos metemos a la aplicación del banco y aparece todo en cero. Para esto, yo nunca tengo mucho dinero en mi cuenta, la verdad, todo lo tengo como resguardado, precisamente, por si te roban tarjetas, se te pierde la bolsa, pues no puedan disponer de todo tu dinero, solo del que está visible”

Detalló que son alrededor de 90 mil pesos los cargos que tiene en su tarjeta de crédito.

“Todo, todo, todo lo vaciaron. Todo, literalmente todo. Yo no les quiero dar cifras, pero es mucho dinero. Me doy cuenta de que estoy en cero, entro en crisis claramente, porque ahí teníamos dinero para terminar de pagar cosas que faltan de la boda, ahí teníamos ahorros de todo, de todo literalmente; era demasiado dinero”, explicó.

Rebeca también explicó que esta situación no se trató solamente de un robo, pues quienes tienen su celular tuvieron que pasar por todos los filtros de la aplicación para poder acceder a sus cuentas y su dinero, por lo que también se trató de un hackeo.

(Foto: captura de pantalla/Facebook)

“Lo que hicieron es algo inédito, es algo insólito, lo que a mí me hicieron no fue un robo simple, esos son hackers y son cosas muy hardcore, muy pesadas, porque accedieron a mis cuentas del banco en el celular, o sea, tuvieron que violar todas las verificaciones, todos los filtros del banco”

La influencer recomendó a sus seguidores que si llegan a sufrir el robo de su celular, lo primero que hagan es reportarlo al banco, pues seguramente quienes tengan en sus manos el dispositivo encontrarán la forma de entrar a las cuentas bancarias.

También compartió que ahora no confía en ninguna aplicación bancaria, pues pese a que tenía activados los filtros de seguridad para entrar, pues a las tres pudieron entrar. Sus cuentas eran de Bancomer, Banamex y Scotiabank.

Ahora, Mendiola está intentando solucionar esta situación con los tres bancos en los que tiene cuentas, con apoyo legal ya que le dijeron que no podía meter reportes, menos tener de vuelta su dinero, hasta dentro de más de 10 días.

