Verónica Bravo perdió todo su dinero: la actriz de “Harina” denunció app de banco

La actriz y comediante Verónica Bravo fue víctima de la delincuencia pues luego de que le fuera robado su teléfono celular, la intérprete de la teniente Ramírez de la serie Harina, denunció el robo de su dinero desde la aplicación del banco BBVA, que estaba instalada en su dispositivo.

Fue en un video publicado en Twitter donde la actriz denunció la usurpación de su cuenta bancaria:

“A finales de junio me robaron mi celular, sólo mi celular, no me robaron mi tarjeta, no me robaron mi cartera […] Sin embargo, los que me robaron el celular pudieron entrar a mi aplicación de BBVA Bancomer y me robaron todo mi dinero, todo el dinero que tenía ahorrado en mi vida profesional y de todo mi trabajo”, acusó Verónica.

La actriz acusó que la institución bancaria no la respaldó pese a su publicidad (Foto: Instagram/@verobravoe)

Ante el desafortunado suceso, la comediante detalló que se comunicó con el banco en un par de ocasiones; sin embargo, no recibió apoyo y le notificaron que no le iban a devolver el monto sustraído:

“BBVA ya me dijo dos veces que no me van a regresar mi dinero y que no se van a hacer responsables por este robo”.

La también actriz de teatro pidió a los usuarios que compartan su video para dar a conocer que la aplicación de la institución bancaria “no es segura”.

“Este video es el cumplimiento de la advertencia que les hice. Voy a agotar todos mis recursos mediáticos y voy a pedirle a toda la gente que quiera apoyarme, que comparta este video, para que todos los usuarios sepan que la aplicación de BBVA no es segura. Se burla de la confianza que los usuarios tenemos en ellos”, sentenció.

Verónica se dijo "muy enojada" tras la respuesta de BBVA Bancomer (Foto: Instagram)

“Metí reclamos al banco, a la CONDUSEF y a la fiscalía, la única respuesta de su parte es que es improcedente. Estoy muy inconforme, pues la falta de seguridad fue suya”

La comediante de 34 años aseguró que “mi celular no tenía guardadas mis contraseñas, no tenía foto de mi INE, no tenía absolutamente nada”, por lo que considera que el daño corresponde a la falta de seguridad de la aplicación bancaria.

“No pasó lo mismo con la de Santander, solamente con la de BBVA... es fácil de usar, pero no es segura”

La actriz ha destacado también en obras teatrales y es egresada del CUT (Foto: Instagram)

Verónica expresó que el banco tomó una postura de irresponsabilidad frente a su falta de seguridad. “Y dice: ‘Cuando te roban tu dinero estás absolutamente sola y yo no voy a hacer nada’. Estoy muy enojada”.

Al momento, la institución bancaria no ha emitido algún comunicado respecto a la denuncia de la también actriz de Ahí te encargo y El hombre búfalo, sin embargo, de acuerdo a su página oficial, en caso de robo o extravío del dispositivo, el dinero está a salvo.

“El celular no guarda información alguna de las operaciones y la persona que lo tenga no puede realizar ninguna transacción ni ver información de tus cuentas porque no tiene tu contraseña de acceso. Además, puedes suspender o cancelar el servicio en Línea BBVA opción 4-2 y darlo de alta en el nuevo equipo”.

¿Quién es Verónica Bravo?

Egresada del Centro Universitario de Teatro (CUT) en 2012, Verónica ha destacado por su famoso papel en la serie Harina (2022), producida por Prime Video, el cual es un spin-off del sketch Backdoor, que se hizo viral en 2019. En la serie se cuentan las peripecias del “teniente Harina”, encarnado por Guillermo Villegas, y su compañera, “la teniente Ramírez”.

La denunciante, quien se define como feminista en sus redes sociales, ha participado en diversos proyectos con: Vengadora de las mujeres, dirigida por Carla Soto en Almagro, España; Cómo sembrar cocodrilos en un cabaret mecánico, Los equilibristas, Demasiado cortas las piernas, el monólogo Visceral y La madriguera, dirigida por José Sampedro.

Bravo participa también en la serie Historia de un crimen: La búsqueda, producto de Netflix que aborda el caso de la niña Paulette.

