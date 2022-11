Horacio Palencia denunció supuestas irregularidades en su caso por aparente plagio de “Mi razón de ser”

(Foto: Instagram/@horaciopalencia)

El pasado 9 de marzo Horacio Palencia fue vinculado a proceso por la demanda que interpuso José Luis Calderón Águila por presunto plagio a la canción Mi razón de ser, así, a unos meses que inició el proceso legal, el compositor se mostró ante las cámaras y dio algunos avances al respecto.

Fue durante un encuentro con los medios retomado por Eden Dorantes, donde el famoso apuntó que uno de los factores que más le han llegado a afectar tras las acusaciones es que muchas personas del público creyeron que era cierto.

“Lo más feo fue al principio, porque sí hubo gente que creyó y a mí me agarraron desprevenido porque cuando me vincularon a proceso yo no lo podía creer. Escuchaba toda la sarta de tonterías que decían y pensaba: ‘¿Cómo es posible que esté pasando esto?’ y ya cuando te estrellas con la realidad dice: ‘Ah, canijo, si no consigues ese dinero de fianza vas a la cárcel’ y si no vas a firmar cada 15 días te meten a la cárcel”, destacó ante las cámaras.

En este sentido, Horacio catalogó su caso como una “injusticia” y denunció una vez más que aparentemente hubieron irregularidades durante el proceso legal que atraviesa.

“Así de cruel de una situación que no había ni pruebas, todo de boca, un disque compositor que no está ni dado de alta en la Sociedad de Autores y Compositores, que no tiene otras canciones con grupos reconocidos, yo decía: ‘Cómo es posible que yo que tanto me la he partido para dejarle un legado musical a mi país, crean en esa sarta de cosas. Pero estoy seguro que hubo corrupción por ahí, que hubo dinerillo por ahí, entonces es el problema”, señaló.

De igual manera, el compositor remarcó que en un principio creyó que en el peor de los casos podría terminar en prisión y recordó que la persona que lo demandó estaba exigiendo cantidades exorbitantes de dinero.

“Cuando vi la cosa al principio sí creí (que iría al reclusorio), porque aparte si perdía la demanda -todavía no llegan a un veredicto, pero primero dios se va a arreglar-, pero si la perdía era un montón de millones de pesos. Primero pedían 50 millones, después pedían 30, luego 22 y medio, pero sí nos querían sacar todo ese dinero”, acotó.

Finalmente, Palencia externó que, dentro de todo, su situación parecía estarse encaminando por un buen camino, sin embargo, remarcó la importancia de defenderse ante las acusaciones emitidas en su contra.

“Obviamente es gente que se dedica a eso (sacar dinero) vamos bien, no quiero cantar victoria todavía o decir que se arregló todo porque no es así, pero sí he tenido que enfocarme muchos meses de este año para tratar de arreglar eso (...) esperemos que en cuanto se arregle esto ahora sí voltear la tortilla, porque ustedes me ven que soy buena gente, que soy noble por las buenas, pero tampoco soy pendej*. Hay que defendernos cuando te atacan y quieren hacer daño, más cuando es de una forma tan injusta como esa. Hay que defendernos de la gente canija”, exclamó de forma tajante.

