Anahí estaba embarazada cuando grabó con Juan Gabriel: “Se me salían las lagrimillas”

Anahí alcanzó a grabar "Déjame vivir" en 2016 al lado del artista quien falleció días después (Foto: Archivo)

Fue en 2016 cuando Juan Gabriel reunió en el estudio de grabación a distintos cantantes para que lo acompañaran a grabar nuevas versiones de canciones clásicas de su repertorio. Y es que fueron al rededor de 30 artistas quienes fueron seleccionados por “el divo” para formar parte de los tres volúmenes de su proyecto titulado Los Dúo.

De esta manera, figuras como Gloria Trevi, Danna Paola, Espinoza Paz, Juanes, Alejandra Guzmán, Marco Antonio Solís, David Bisbal, Natalia Jimémez, J Balvin, Carlos Rivera y Julió Álvarez fueron convocados por el artista en su estudio de grabación.

Cuando Juan Gabriel seguía con vida, logró lanzar al mercado los volúmenes 1 y 2 del concepto, y tras su muerte, ocurrida en agosto de 2016, el tercer tomo quedó en el aire. Ha sido hasta este 2022 cuando, ya con los derechos musicales de Juan Gabriel en manos de su hijo Iván Aguilera, van viendo la luz las colaboraciones “archivadas” del cantante.

Tras casi seis años de espera, el disco "Los Dúo3" verá la luz este 2022 (Captura Instagram: @soyjuangabriel_)

El más reciente sencillo del próximo a lanzarse Los Dúo 3 se trata del tema Déjame vivir, una nueva versión del clásico de 1984 que el compositor cantó junto a Rocío Dúrcal, esta vez en la voz de Anahí. A semanas del lanzamiento, la ex RBD compartió por primera vez sus impresiones al respecto.

“Esta canción para mí tiene un significado muy grande en mi corazón porque la grabamos muy pocos días antes de que Juan Gabriel partiera de este plano, de este mundo terrenal como lo conocemos y gracias a Dios tuve esa gran oportunidad de poder grabarla con él, imagínate la carga emocional que esto tiene”, contó la estrella de 39 años en un enlace telefónico con Gustavo Adolfo Infante.

Anahí destacó que ya “daba por muerta” la colaboración que logró grabar con Juan Gabriel debido a que han pasado varios años desde su producción.

“Después pasaron los años y yo la verdad pensé que ya no iba a salir nunca porque pasaron casi seis y de pronto tengo la noticia de que sí va a salir este súper disco que es Los Dúo 3 y yo gritaba de emoción, por supuesto que hacer el video para mí fue un honor”

“Claro, también de repente se me salían las lagrimillas porque voltear a la pantalla y verlo era una cosa muy fuerte, pero estoy muy contenta, muy orgullosa, sobre todo por haber podido estar con él, recibir su dirección vocal, hacer esa canción para mí es algo que me llena el alma”, contó la cantante de Sálvame.

Anahí destacó que no podía perder la oportunidad de grabar el video de esta canción, pese a que lleva tiempo alejada de los reflectores: “Sabes que ahorita yo no hago muchas cosas, estoy bastante no escondida, porque siempre estoy en mis redes, pero no estoy tan cerca en cosas como aquí, pero esta era una que no me podía yo perder, además para mí es un regalazo a mi corazón”.

La esposa del político Manuel Velasco recordó que “Juanga” le dio consejos y halagó su fortaleza, conversaciones que siempre llevará en la memoria.

“Me siento tan privilegiada de haberlo podido conocer, de haber podido estar tan cerca de él y que él me diera tantos consejos tan bellos que nunca se me van a olvidar, él me decía cosas hermosas, él me decía ‘tú tienes una fuerza muy grande, tienes que sacar canciones muy fuertes, como tú’, entonces que me haya dado esta canción, bueno, imagínate, esta canción la original es con nuestra hermosa Rocío Dúrcal eterna, a quien obviamente todos llevamos en el corazón, en el pensamiento, y para mí hacer esta nueva versión es un verdadero honor”.

La actriz que dio vida al personaje de “Mía Colucci” en Rebelde recordó que por aquel entonces, en 2016, se encontraba embarazada de su primer hijo, Manuel, “secreto” que pudo confiarle a Juan Gabriel.

Anahí se casó en 2015 con Manuel Velasco y en enero de 2017 nació su primer hijo (IG: anahi)

“Estaba embarazada de mi primer bebé, de Manu, que hoy tiene cinco años, y nadie sabía, y entonces cuando llegamos a Los Ángeles a grabar, él fue de las primeras personas a las que les dije mi secretito, así secreto, porque apenas tenía como un mes de embarazo y ya sabes que en ese momento las mujeres estamos todas nerviosas de que todo se ve bien, entonces él se llevó ese secreto y quiero que donde quiera que hoy esté orgulloso del trabajo que hicimos con esa canción que él me dio la oportunidad de cantar con él”, recordó.

