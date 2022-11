“Me asusté mucho”: José Ron estuvo a punto de la asfixia bajo el espeluznante “Jinete” de Quién es la máscara

La máscara de "Jinete" representó un reto para el galán de telenovelas, quien vivió una alarmante situación al quedarse sin aire (Foto: Televisa)

En la más reciente eliminación de ¿Quién es la máscara? se desveló la identidad de “Jinete” y el público pudo conocer que bajo ese “muerto viviente del viejo oeste” se encontraba el actor José Ron, quien compartió con Infobae México su sentir tras convertirse en el octavo eliminado de la competencia de Televisa.

“Mentiría si te digo que no pasó nada, que le di la vuelta a la hoja y ya porque sí me afectó, quería continuar, quería seguir, me veía hasta la final. Hubo varios días, el día de la eliminación, en la cama, le daba vueltas y vueltas en la cabeza, seguía y no lo soltaba. Tuve que soltarlo, pero me quedo con la experiencia porque fue increíble”, contó el protagonista de telenovelas sobre su eliminación del proyecto que tanta emoción le causó cuando le ofrecieron formar parte de él.

“No podía dormir, seguía pensando, hasta me recriminaba en el sentido de decir ‘por qué no canté esta canción’, fue complicado asimilarlo porque realmente quería continuar. Tuve que soltar”

“Me encantó la idea, cuando salió la primera temporada me encantó el concepto, dije ‘qué chingón, yo quiero estar ahí’, me moría de ganas de ser parte de La máscara, yo estaba muy emocionado, y aparte que tiene que ver con la música, uno de los amores de mi vida”.

Con la invitación vino el reto de darle vida al personaje, quien se aleja de la ternura de los demás al tratarse de un zombie con la voz grave. “Fue toda una aventura nueva. Me fui por ese porque hay una canción que se llama Zombie que me encanta, súper rockera...buscaba la corporalidad, veía cómo moverme. Yo había propuesto que hablara más agudo, no tan grave, pero no me dejó Miguel Ángel Fox, pues iba a verse un poquito más tierno”, contó respecto al productor del programa.

Pero la construcción del personaje no fue lo único a lo que se enfrentó José Ron, pues portar el pesado traje también significó un reto para sacar adelante su participación en el reality show.

“Las capas de ropa y látex y piel que tenía, porque pesaba y me hacía sudar como no tienes una idea. Decidí ponerme un traje de baño abajo porque terminaba empapado, me quitaba el traje y lo exprimía y eran chorros de sudor, como boxeador. La parte mental de querer ir al baño, de comezón , que la gota de sudor te escurre y no te puedes rascar”.

Para mantener su participación en secreto durante semanas, el actor de La mujer del diablo tuvo que ocultarle a sus amigos que sería uno de los vistosos personajes del programa. “Nadie sabía más que mi novia y mi asistente, yo por dentro tenía ganas de gritarlo. Me escondía en mi casa para preparar las canciones, trataba que no se escuchara”.

La música es una de las pasiones de José Ron, aspecto que lo animó a participar en '¿Quién es la máscara?' (Foto: Ig/@joseron3)

Pero fue un incidente el que prendió las alarmas entre la producción del programa, pues en cierto momento el actor de 41 años sufrió la falta de aire al interior de su botarga mientras interpretaba el tema Cumbia a la gente.

“No tenía aire, me asusté mucho porque no podía respirar, mi máscara no tenía ningún ventilador abierto y aparte los orificios eran muy pequeños. Hice un ensayo y me di cuenta que iba a estar muy complicado. Al momento de grabar dije ‘voy con todo’, me entregué por completo, pero faltando 15 segundos de la canción empecé con falta de aire, y ya al final cuando no podía, me hinqué, me quería quitar los guantes para romper la máscara para que entrara el aire”.

“Afortunadamente Omar Chaparro se dio cuenta de que algo pasaba y pidió que cortaran, que apagaran luces y ya llegó la producción para auxiliarme”, recordó sobre el momento tras el cual pudieron auxiliarlo y modificar el traje de “Jinete”.

El terrorífico personaje fue el octavo eliminado del reality show dominical (Foto: Televisa)

“Fue un rato difícil y yo creo que se asustaron muchísimo, fue un momento de mucha tensión y afortunadamente no pasó nada me pude recuperar. Le pusieron otro ventilador y los orificios un poquito más grandes”, contó el actor quien desearía que hubiera “un repechaje” para volver a la competencia que le dejó un agridulce sabor de boca.

