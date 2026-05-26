México

Guardia Nacional ahora puede multar en las carreteras: esto cambia para los conductores

Las autoridades pueden ordenar paradas, revisar documentos e incluso aplicar amonestación a peatones

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Patrulla de la Guardia Nacional blanca con luces encendidas en carretera. Conos de seguridad naranjas, barrera metálica, montañas rocosas y otros vehículos al fondo
Desobedecer las órdenes de la Guardia Nacional en carretera puede costar entre 40 y 50 UMAs por infracción (X/GN_Carreteras)

La Guardia Nacional ahora tiene plena facultad para imponer multas de tránsito y sancionar infracciones en todo el territorio mexicano.

Los automovilistas que circulen por carreteras federales deben prestar especial atención a las nuevas disposiciones.

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¿De cuánto dinero serán las multas?

Las multas impuestas por la Guardia Nacional en carreteras federales se calculan en función de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

El monto de las multas de la Guardia Nacional se determina según la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente
Elementos de la Guardia Nacional custodian un tramo de carretera mexicana donde se observa una grúa y vehículos de patrulla. (X/GN_Carreteras)

El monto monetario exacto de cada infracción depende de la gravedad de la falta y de lo establecido en el Reglamento.

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Por ejemplo, algunas sanciones frecuentes establecen:

  • Multa de 40 a 50 veces la cuota diaria (UMA) por desobedecer dispositivos de control de tránsito o las órdenes de la Guardia Nacional.
  • Multa de 20 a 30 veces la cuota diaria (UMA) por circular con vehículos en mal estado físico o mecánico, o por no portar la bitácora de servicio completa.
  • Multa de 10 a 20 veces la cuota diaria (UMA) por no implementar medidas de seguridad en caso de detenerse por falla mecánica o falta de combustible.
Una patrulla de la Guardia Nacional con luces rojas intermitentes en una caseta de peaje iluminada de una carretera por la noche, con camiones y figuras humanas
La Guardia Nacional adquiere facultad para imponer multas de tránsito en todas las carreteras federales de México (X/GN_Carreteras)

Esto significa que, si la UMA vigente para 2026 fuera, a modo de ejemplo, $108.57 pesos mexicanos (dato oficial disponible cada año), una multa de 40 UMAs equivaldría a aproximadamente $4,342.80 pesos mexicanos y una de 50 UMAs a $5,428.50 pesos mexicanos.

El monto real puede variar según la actualización oficial de la UMA.

¿A partir de cuándo la Guardia Nacional podrá multar y en qué carreteras aplica?

A partir del 25 de mayo de 2026, fecha en que el decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación.

Estas disposiciones corresponden exclusivamente a carreteras y puentes de jurisdicción federal en México.

En qué casos me puede multar la Guardia Nacional

Patrulla blanca de la Guardia Nacional con luces rojas encendidas en una carretera rural, junto a dos agentes y un camión de carga detenido
Circular con vehículos en mal estado físico o mecánico puede generar multas de 20 a 30 UMAs en vías federales (X/GN_Carreteras)
  • No respetar las señales, ademanes o instrucciones de las personas integrantes de la Guardia Nacional cuando dirigen el tránsito.
  • Circular con vehículos que no cumplan con las condiciones físico-mecánicas adecuadas, como frenos defectuosos, llantas en mal estado o falta de llanta de refacción.
  • No portar o no entregar la tarjeta de circulación o la licencia de conducir cuando sean requeridas por la autoridad.
  • Carecer de placas, tarjeta de circulación o engomado vigentes, salvo que se cuente con constancia reciente de robo o trámite de reposición.
  • Negarse a someterse a las pruebas de detección de alcohol, estupefacientes o medicamentos que alteren la capacidad de conducir.
  • Estacionarse en lugares prohibidos, como acotamientos sin causa justificada, o no implementar las medidas de seguridad en caso de emergencia.
  • Transportar cargas sin la debida protección o exceder los límites de peso y dimensiones permitidos.
  • No portar la bitácora de horas de servicio en vehículos de autotransporte federal o presentarla incompleta.
  • Realizar amenazas, insultos o agresiones a la autoridad durante una revisión o procedimiento de sanción.

Cómo evitar que la Guardia Nacional me sancione

Patrulla blanca de la Guardia Nacional con luces encendidas en caseta de peaje 'El Dorado'. Se observa un grupo de personas al fondo bajo un cielo azul
Las sanciones también alcanzan a quienes no porten licencia, tarjeta de circulación, bitácora o documentación obligatoria actualizada (X/GN_Carreteras)
  • Respeta todas las señales de tránsito, incluidas las indicaciones verbales o gestuales de la Guardia Nacional.
  • Mantén los documentos obligatorios actualizados y listos para ser presentados: licencia, tarjeta de circulación y, en su caso, bitácora de servicio.
  • Revisa periódicamente el estado físico y mecánico del vehículo, asegurando frenos, llantas y luces en condiciones óptimas.
  • Abstente de conducir bajo los efectos de alcohol, drogas o medicamentos que alteren la capacidad de manejo.
  • No estaciones el vehículo fuera de las zonas permitidas, especialmente en tramos federales.
  • Evita sobrecargar el vehículo o transportar mercancías sin la cobertura adecuada.
  • Coopera con las autoridades en todo momento y no te resistas a las revisiones o pruebas solicitadas.

Qué pasa con los peatones en carreteras

La nueva normativa también impacta a quienes transitan a pie por las vías federales.

Vista trasera de una patrulla blanca de la Guardia Nacional con un oficial de pie al lado, frente a una caseta de peaje con varios autos. Un cono naranja está en primer plano
Negarse a pruebas de alcohol o drogas al volante acarrea sanciones directas según el nuevo reglamento de carreteras federales (X/GN_Carreteras)

Las personas peatones que no respeten semáforos específicos o las indicaciones de la Guardia Nacional podrán recibir amonestaciones verbales.

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