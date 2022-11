Wakanda Forever, la nueva película de Marvel que pondrá el foco en un superhéroe hispano

Entrevista con Teleshow

Cuando Wakanda Forever se estrene este 11 de noviembre, el mundo verá por primera vez como tribus indígenas latinoamericanas son honradas en el cine comercial. El equipo de Marvel, de la mano de la argentina Victoria Alonso, diseñaron un reino submarino parecido a Atlantis pero anclado en la mitología maya y mesoamericana. El reino submarino de los Talokan cuyo líder es Namor (Tenoch Huerta) es una raza guerrera dispuesta a lo que sea por proteger su mundo. Descendientes de humanos que buscaron en el mar la salvación de su pueblo en la época de la conquista española en territorio mexicano, Namor, es hijo de una humana que nació en el agua y es un mutante capaz de estar en la tierra, agua y hasta puede volar. Este personaje de las tiras cómicas es uno de los más antiguos héroes de Marvel, incluso antes que estas revistas tuvieran el nombre con el que se conocen en estos tiempos.

De Santa Fe Klan a Alemán: los mexicanos que aparecen en el “tracklist” de “Black Panther: Wakanda Forever” La lista musical de la cinta que dará fin a la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) está encabezada por la afamada cantante, actriz, empresaria y filántropa, Rihanna VER NOTA

La responsabilidad de darle vida a Namor cae en los hombros del actor mexicano Tenoch Huerta, quien ha sido un crítico férreo del racismo y clasismo que se vive en su país. Desde Miami, él y la actriz Mabel Cadena (quien en la película interpreta a la prima del protagonista, Namora) hablaron en un mano a mano con Infobae tal vez sin ser conscientes aún de cómo va a cambiar sus vidas después del estreno ni de la trascendencia que esta historia traerá para otros actores con rasgos indígenas a lo largo y ancho de Latinoamérica.

Wakanda Forever (Fotos: Marvel Studios)

—No teníamos superhéroes, sólo el Chapulín Colorado (personaje creado por Roberto Gómez Bolaños). Y ahora están ustedes. ¿Cómo se siente ese niño interior que creció tan lejos de todo, con estar viviendo ese momento histórico para tantos que vienen detrás?

Tenoch Huerta podría tener cinta en solitario en Marvel si tiene éxito en “Black Panther: Wakanda Forever”, según Kevin Feige La cinta que dará un cierre a la Fase 4 del “Universo Cinematográfico de Marvel (UCM)” llegará a los cines de México el próximo 9 de noviembre VER NOTA

—Tenoch Huerta: Bueno, si logramos la mitad del alcance y la penetración del Chapulín Colorado ya estamos al otro lado. Pues la verdad está bien padre, yo me siento muy contento de pronto estar aquí. Nunca pensé ser actor siquiera y de pronto ya estoy acá en estas películas, trabajando en Hollywood, acompañado de gente maravillosa que hacen un trabajo espectacular. Y además el resto del elenco. La verdad es como un sueño que se volvió real.

—Mabel Cadena: Sí, la verdad lo es. Yo soy una actriz que le encanta hacer cosas profundas y serias. Y es muy bonito, como cuando haces una película así no puedes abordarla si no volvés a tu niño, sino lo activas. Y para mí fue un poco fuerte hacer esto porque fue reconocer que abandoné a mi niña, o sea, terminé esta película y le lloré mucho, fui a abrazarla muchísimo y decirle, sabes que todos esos sueños a los que tú renunciaste por lo que sea en la vida, la mujer que soy hoy tiene la posibilidad de devolvértelos y de hacerlos aún más fuertes. Entonces, para mí, esta película representó dejar de darme todas las excusas que me fui dando y que me dieron a lo largo de mi vida. Creo que eso no es algo que te puedes permitir cuando vives de esa forma, hacer algo así, claro.

La gráfica de la película (Foto: Disney)

—Después de ver la fuerza de la historia de este antihéroe, podemos prever que Marvel podría dedicar una película sobre él y su pueblo. Incluso podríamos verlo como parte de los Avengers o de los mismos Eternals. ¿Cómo van las conversaciones para la serie o película de Namor y Namora?

—MC: Ni idea. Vayan a ver la película para que eso pase.

—TH: Voy a parafrasear al patrón que dijo que eso dependerá de la taquilla. Entonces amiguitos, amiguitas del otro lado de la pantalla láncense el 11 de noviembre, compren un montón de boletos y vayan a ver Wakanda Forever en su cine favorito.

Seguir leyendo: