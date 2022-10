¿Quién es la máscara?: conoce a todos los personajes que participarán esta nueva temporada

(Foto Instagram: @quieneslamascara)

Después de dos exitosas temporadas, ¿Quién es la máscara? regresará a la televisión mexicana con una nueva entrega que promete despertar altos niveles de curiosidad en los espectadores, quiénes están ansiosos por conocer la identidad de las estrellas que lucharán por permanecer en competencia. Por esa razón, la producción sorprendió a todos los fans con un impresionante regalo, mostró cómo lucen los 18 personajes que participarán.

Desde hace unos días se reactivo la cuenta oficial de Instagram del programa para compartir algunos detalles sobre esta nueva edición. Fue en ese espacio donde subieron imágenes de los 18 majestosos disfraces que a partir del próximo domingo 16 de octubre en punto de las 20:30 brillarán sobre el escenario y el público podrá disfrutarlos a través del Canal de las Estrellas.

Pero eso no esto todo, también compartieron las primeras pistas sobre todos los concursantes. Para comenzar está Cornelio, una mazorca que ama las películas de la Época de Oro del Cine Mexicano y sueña con ser un ídolo de la pantalla, por lo que podría tratarse de un actor o actriz. Alebrije es aficionado de los videojuegos que siente un gusto especial por el escenario y la música; podría ser un intérprete de musicales.

Alfiletero es una muñequita que durante años ha sido parte importante en la carrera de otros artistas. Los robots regresan y en esta nueva temporada Bot, un modelo antiguo, buscará demostrar que todavía tiene mucho que dar. Brunch es un joven monstruo amante del bosque, mientras que Cactus -posiblemente originario del norte del país- es un cantante.

Los animales no pueden faltar y en esta ocasión Dálmata -con un atuendo inspirado en un outfit que usó Emma Stone en Cruella- impondrá moda con mucha elegancia. Elvestruz se considera el mejor imitador de Elvis Presley y Escoba deslumbrará con su melodiosa voz.

El público también podrá disfrutar de Geisha, un garza muy refinada experta en todo tipo de arte, pero especialmente en la música, conocimientos que le sirven como tema de conversación. Graffitti es una lata de pintura roja que aparentemente comenzó mostrando su talento en el metro y después lo compartió en calles de la ciudad.

Jinete es un sheriff del oeste, pero no de cualquier pueblo, sino de uno fantasma lleno de zombies. Kid Bengala es un boxeador retirado que actualmente se dedica a entrenar a futuros campeones del mismo deporte. Koaláctico es una nave espacial que sigue soñando con ser un niño, mientras que Huacal -uno de los trajes más sorprendentes- está repleto de los vegetales más fashion.

También participará Pulpo, quien cree que con el poder de la música es capaz de conquistar corazones. Rey Egipcio fue un faraón de la antigua civilización del Nilo que tras años momificado regresó a la vida para seguir sus sueños y finalmente está Triki, un espíritu de carnavales caribeños cuya principal forma de expresión es el baile

Los cuatro famosos que integrarán el panel de investigadores son Carlos Rivera, Yuri, Juanpa Zurita -todos han participado en temporadas anteriores- y se sumará Galilea Montijo, querida conductora de televisión que ocupará un lugar donde antes estuvieron Consuelo Duval y Mónica Huarte.

En entrevista para Televisa Espectáculos, el ex académico comentó que en esta ocasión dedicó el programa en memoria de su padre, José Gonzalo, a quien perdió hace más de un mes: “No por nada esa frase de que ‘El show debe continuar’, es real, nosotros como artistas al final tenemos que salir y sonreír aunque por dentro estés destrozado, Más que nunca he vivido ese momento [...] yo sé que obligarme a reír me va a ayudar mucho”.

