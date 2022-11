La otra razón detrás de la cruzada de Claudia Sheinbaum por el caso Ariadna Fernanda, según Loret de Mola

Fiscalías de la CDMX y de Morelos discreparon en la información del feminicidio de Ariadna Fernanda; la morelense descartó que la joven fuera violentada. (Ilustración: Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

El feminicidio de Ariadna Fernanda no sólo rectificó la agraviante violencia que amenaza a las mujeres en México, también volvió a evidenciar deficiencias y opacidades de los sistemas judiciales que obstaculizan el acceso a la verdad; en este caso, materializado en las inconsistencias de información entre las Fiscalías de Morelos y de la Ciudad de México (CDMX).

Dichas discrepancias derivaron en la acusación de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, contra el Fiscal General morelense, Uriel Carmona, por supuestamente encubrir al presunto feminicida, Rautel “N”, en razón de los vínculos que sostendría con él.

Si bien la mandataria ha asegurado que su actuar obedece a un asunto de principios y justicia por la víctima y su familia, el periodista Carlos Loret de Mola vislumbró un segundo interés detrás de la cruzada que Sheinbaum Pardo emprendió personal y directamente contra Carmona: el relevo Presidencial y de la Jefatura de la CDMX del 2024.

“No son sólo dos fiscalías estatales enfrentadas por la muerte de una mujer (...) Detrás del doloroso caso de Ariadna Fernanda hay una pelea por el 2024”.

Claudia Sheinbaum acusó a Uriel Carmona de encubrimiento en el feminicidio de Ariadna Fernanda. (Fotos: Especial)

En ese sentido, el comunicador mencionó que la pieza clave con la que Sheinbaum contará para esta disputa política tiene nombre y rostro. Se trataría de Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos y principal enemigo de Uriel Carmona.

Y es que, expuso, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) está consciente de la popularidad que el ex futbolista tiene en la capital mexicano. De ahí los esfuerzos para convencerlo de eventualmente dejar la gubernatura e integrarse al equipo de campaña por la CDMX en la que se impulsaría a la Secretaria federal, Rosa Icela Rodríguez., a fin de asegurar el bastión morenista que la oposición también anhela.

“Cuauhtémoc Blanco buscará apuntalar, por un lado, la candidatura de la secretaria de Seguridad Ciudadana federal (...) y por el otro, encabezando la fórmula, la aspiración presidencial de Claudia Sheinbaum como líder del mismo grupo político”, apuntó en su columna para El Universal.

Loret de Mola afirmó que Morena buscaría que Cuauhtémoc Blanco se integre al equipo de campaña para las elecciones de la CDMX. (Foto: Cuartoscuro)

¿Y cuál sería la recompensa del oriundo de Tepito?, cuestionó Loret de Mola: archivar las investigaciones en su contra, así como de sus familiares, socios, amigos y representantes. Una estrategia que incluso habría sido avalada por el propio Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseveró el columnista de acuerdo a sus fuentes.

Con esto último, atajó el presentador de LatinUs, Sheinbaum también demostraría su lealtad y apoyo a Cuauhtémoc Blanco, “de quien el fiscal Carmona ha sido más que una piedra en el zapato”.

“Ojalá que los apetitos políticos, de uno y otro lados, no enloden la necesidad de justicia y transparencia en un caso tan triste y doloroso”.

Colectivos acudieron al lugar donde Ariadna fue hallada, en una carretera rumbo a Tepoztlán. (Foto: REUTERS/Raquel Cunha)

Claudia Sheinbaum y López Obrador respaldaron a Cuauhtémoc Blanco

El feminicidio de Ariadna Fernanda llegó hasta Palacio Nacional, donde Andrés Manuel exhortó a que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el lamentable asesinato de la joven de 27 años, cuyo cuerpo fue hallado en una carretera rumbo a Tepoztlán, Morelos.

Asimismo, el tabasqueño reprobó el presunto encubrimiento por parte de la Fiscalía de Morelos. No obstante, prefirió no adelantarse a tomar postura respecto a la acusación hacia Carmona Gándara; no así con el gobernador Cuauhtémoc Blanco a quien no dudó en expresar su apoyo.

“Siempre tiene nuestro apoyo. (...) Total apoyo al gobernador de Morelos, porque todo mundo sabe allá de que le han hecho la vida imposible en lo político”, comentó en su mañanera del 8 de noviembre.

