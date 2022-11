El fiscal de Morelos dijo que no renunciará a su cargo tras las acusaciones de Claudia Sheinbaum

Uriel Carmona respondió a los señalamientos de Claudia Sheinbaum y señaló que no renunciará a su cargo como fiscal. (Fotos: Especial)

Durante una rueda de prensa el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, declaró que no se retirará de su cargo en la Fiscalía General de Justicia del estado de Morelos ni despedirá a nadie tras las declaraciones que hizo la jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, el pasado 7 de noviembre en donde lo culpabilizó de encubrir el caso de feminicidio de Ariadna Fernanda.

Del aumento salarial al encubrimiento de pruebas en el feminicidio de Ariadna Fernanda, el resumen de la mañanera Lo más relevante de la conferencia de prensa mañanera del presidente de México y su gabinete este martes 08 de noviembre VER NOTA

De acuerdo al fiscal morelense las acusaciones que se le hicieron a su persona y a la institución que representa son gracias a que se consideran un órgano constitucional autónomo y “no se presentan a intereses de ningún tipo’'.

Uriel Carmona además señaló que no tiene hasta el momento una defensa tras las críticas y denuncias de la jefa capitalina. También puntualizó que está dispuesto a cooperar con las autoridades correspondientes al igual que su equipo de trabajo:

Fiscal de Morelos respondió a Claudia Sheinbaum: “No vamos a pelear” Uriel Carmona, titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, aseguró que el nunca negó la comisión de un feminicidio VER NOTA

“Si las autoridades competentes, cualquiera que estas sean, nos llaman, tanto al de la voz, como al personal, siempre estaremos dispuestos a colaborar dar información. No tenemos nada que ocultar. No tengo de qué defenderme porque no hay ningún citatorio, ningún requerimiento por parte de la autoridad”, señaló el fiscal de Morelos.

Claudia Sheinbaum acusó al fiscal de Morelos por tener supuestos vínculos con el presunto feminicida de Ariadna. (FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO)

Uriel Carmona también puntualizó y negó que la fiscalía de Morelos y su equipo de trabajo encubrieran la muerte de la joven de 27 años Ariadna Fernanda, como la jefa de Gobierno declaró en su conferencia. Según el fiscal los procedimientos que se realizaron en el ahora determinado feminicidio fueron seguidos al pie de la letra y se tomaron al menos 10 declaraciones de los involucrados en el caso.

Peritaje sobre el caso de Ariadna Fernanda podría publicarse: Fiscal de Morelos El fiscal Uriel Carmona ha rechazado los señalamientos de Claudia Sheinbaum quien lo acusó de supuestamente encubrir a Rautel “N”, el presunto impliciado en el feminicidio de la joven de 27 años VER NOTA

“Puedo decirles con muchísimo respeto para la jefa de Gobierno, para la fiscal de la Ciudad de México que es imposible que nosotros encubramos a alguien”, declaró el funcionario.

De acuerdo al fiscal Carmona las investigaciones del caso de Ariadna han llevado a la fiscalía a intervenir los teléfonos y llamadas de las personas relacionadas con el caso. Aceptó que al igual que la información de la fiscalía de la Ciudad de México, el sospechoso del crimen es el detenido conocido como Rautel “N”, a quien negó conocer y de tener relación alguna él.

El fiscal acusado de encubrimiento también señaló que la información de la fiscalía de Morelos coincide con la investigación que realizó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México encabezada por Ernestina Godoy y apoyada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Uriel Carmona sostuvo que sus acciones siguen el mismo objetivo de justicia:

“Aquí no hay ningún encubrimiento. No hay ningún interés. Perseguimos la misma función. Perseguimos el mismo objetivo que es investigar y perseguir a los delincuentes, presentarlos a las autoridades judiciales. Tenemos el mayor respeto por lo que hacen la hermana Fiscalía de la Ciudad de México”, declaró el fiscal en la rueda de prensa.

El fiscal de Morelos negó conocer a Rautel "N" y de tener lazos con el (Foto: La Crónica/Captura)

Ante la controversia de las declaraciones de encubrimiento por parte del fiscal Uriel Carmona, el gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, declaró ante los medios de comunicación que es cierto que existe una complicidad entre diputados y fiscales. Señaló además que son ellos -los diputados- quienes tienen el poder de llamar a rendir cuentas y el derecho a remover los cargo públicos. El ex futbolista también señaló que el actual fiscal de Morelos, Uriel Carmona, lleva en su puesto desde la administración pasada.

“Lo único que le digo a los diputados es que lo valoren -al fiscal- y son ellos, ahora si como decimos, ´ la sartén por el mango´. Ellos son los que deben remover al fiscal”, declaró el gobernador.

SEGUIR LEYENDO: