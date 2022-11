“Quieren desacreditarnos porque se dejó atrás la simulación”: denunció Encinas por investigación de los 43 normalistas

Alejandro Encinas mencionó que su único objetivo es esclarecer los hechos del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Foto: Gobierno de México

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dio a conocer que las campañas contra la investigación de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotizinapa fueron totalmente predecibles, pues, aseguró que se realizan acciones concretas para llegar a la verdad del caso y por ello las viejas estructuras del poder se muestran descontentas.

“En las últimas semanas se ha registrado una intensa campaña que pretende desacreditar el trabajo y las investigaciones que hemos realizado en la Comisión por la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa. Era totalmente predecible, estamos sacudiendo las viejas estructuras del poder. Quienes le apuestan a la impunidad jamás se imaginaron que íbamos a tomar acciones y decisiones puntuales para ir a resolver de fondo este asunto.”, explicó el funcionario.

Estamos sacudiendo las viejas estructuras del poder.

Hay reacción porque hay acciones concretas y se dejó atrás las simulación.

Buscamos la #Verdad en el caso #Ayotzinapa pic.twitter.com/XWCOFkbpjX — Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) November 6, 2022

En un video publicado en redes sociales, el presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ) mencionó que, a pesar de las intenciones de los grupos opositores, el equipo de investigación no se distraerá de sus labores ya que su único propósito es conocer la verdad de los hechos, encontrar a los jóvenes y hacer justicia por ellos.

El comunicado del funcionario se dio días después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) informara acerca del fin de su mandato en el México, debido a una crisis de confianza en las autoridades del país, pues, de acuerdo con ellos, no existe una completa disposición a trabajar de manera conjunta.

Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa durante las protestas del pasado 26 de octubre. (Foto: Baruc Mayen/Infobae México)

“Hemos tomado una decisión en consenso tomando en consideración la gravedad de lo ocurrido. (…) Es indispensable un Mecanismo de Seguimiento (...) Tenemos una Fiscalía que la cabeza prácticamente no conoce la profundidad de la investigación y hay puntos fundamentales en los cuales es imprescindible el seguimiento”, explicó Claudia Paz y Paz en una conferencia de prensa.

Aunque la separación del GIEI se dio a conocer hace varios días, Encinas reafirmó en su video que se mantiene una estrecha relación con el grupo, pues pese a sus diferencias, actualmente se construye una ruta de trabajo conjunta y nuevas líneas de investigación.

Han pasado casi 8 años desde que los 43 estudiantes fueron desaparecidos durante una operación coordinada entre el crimen organizado y las autoridades. (FOTO: DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO)

Del mismo modo, El subsecretario de Derechos Humanos, mencionó que se “mantiene una estrecha relación con las familias, con la Fiscalía Especial y en particular con el nuevo fiscal”. No obstante, el abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, afirmó que los familiares aún no aprueban la designación de Rosendo Gómez como el nuevo titular de la oficina de investigación y litigación.

“La posición de los padres es que ahorita todavía es un fiscal en proceso. La reunión que se tuvo con el presidente el 24 de octubre, los padres solicitaron de momento nombrar algún precinto. Para nosotros ese nombramiento no es definitivo. El presidente dijo que lo iba a revisar”, afirmó Rosales Sierra en entrevista con Radio Fórmula.

A ocho años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, los padres de familia salieron a exigir justicia el pasado 26 de octubre. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Encinas arremete contra las filtraciones de las indagatorias del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos, pues el pasado 27 de octubre, en conferencia de prensa declaró que la publicación del informe no testado, así como de otros datos, entorpecieron la investigación y alertaron a los responsables.

Primero fue enfrentar las inercias, resistencias y obstáculos del viejo régimen para romper el círculo vicioso y abrir la investigación.

Luego aparecieron las filtraciones de videos, documentos y el informe no testado para entorpecer los trabajos y alertar a los responsables. — Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) October 27, 2022

