Niurka confesó que aún sigue enamorada de Juan Vidal tras su ruptura

Durante varios meses, Juan Vidal y Niurka Marcos se vieron envueltos en un estruendoso romance que prometía terminar en una espectacular boda, sin embargo, recientemente la cubana dio a conocer que la relación que inició durante La Casa de los famosos 2 habría terminado.

Así, tras duras declaraciones, fue ahora que la cubana abrió su corazón y, durante un live de Instagram reveló que a pesar de su distanciamiento con la ex pareja de Cynthia Klitbo aún tiene fuertes sentimientos por él.

“Tuvo sus matices hermosos, sus momentos extraordinarios, reales, de los cuales no me voy arrepentir y de lo que estoy enamorada, porque no soy un robot, o sea yo estoy enamorada aún de Juan, todavía me duele. A veces digo: ‘no quiero pensar, es algo con lo que te ilusionaste a largo plazo y se te fue’”, mencionó.

De igual manera, la vedette apuntó que durante el tiempo que permaneció con Vidal intentó mostrarse abierta en el amor y entre lágrimas se mostró afectada por la ruptura.

“Si la gente entendiera lo importante que es entregarte, aunque tengas miedo, aunque no estés segura, porque no te va quedar nada pendiente. Es primera vez que lloro, ni Juan me ha visto llorar, no se lo merece. No estoy dolida, ni ardida, estoy encabronada”, añadió.

Niurka destacó que durante su relación tuvo que estar muy al pendiente de atender a Juan Vidal y confesó que era una persona que le exigía muchas atenciones.

“Lo traté como un bebecito, yo soy muy de tenerle las cosas impecables a mi hombre, él es muy demandante. Juan no podría estar con una mujer que no lo atendiera, que no le tuviera listo el desayuno. Él es muy demandante del detalle y yo disfruté atenderlo, porque soy así con mis hijos, con mi sobrina”, comentó.

Niurka apuntó que, contrario a lo que el público llegó a pensar, su relación fue verdadera y recordó algunas de las cosas que le gustaban de su ex pareja.

“Juan es muy cariñoso, es leal, es muy selectivo para las mujeres. Me gustó que es muy limpio, cariñoso y cachondo (...) su machismo está en su mente, pero su cuerpo lo traiciona”, sentenció.

Cabe recordar que, tras darse a conocer la ruptura entre Niurka y Juan Vidal, el famoso rompió el silencio ante los señalamientos.

En redes sociales circula una captura de pantalla que aparentemente fue tomada de una publicación en Instagram de Niurka Marcos o Juan Vidal donde un usuario de dicha plataforma se fue con todo en contra del intérprete que en los últimos años ha participado en proyectos como Soltero con hijas, Vino el amor y La mujer de Judas por terminar su noviazgo, pues considera que es un ser inmaduro que no era “compatible” con la fuerte personalidad de la cubana.

Tan solo unos minutos después Juan Vidal se hizo presente en la sección de comentarios para pedir que no se hable más del tema con un sarcástico, pero contundente mensaje: “Te voy a dar la atención que estás buscando ¿por qué no lo intentas tú? darme la parada a ver cómo te va por payaso”.

