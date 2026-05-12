México

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Guardar
Google icon
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Metrobús tiene las siguientes rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac; línea 4, con tramo de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

PUBLICIDAD

La línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; mientras que la Línea 7 va de Indios Verdes a Campo Marte.

La alta demanda y los percances viales han hecho que el Metrobús haya implementado en su página oficial un apartado para dar actualizaciones sobre el estado de servicio cada hora, señalando si hay cortes en tramos o cuáles son las estaciones sin servicio.

PUBLICIDAD

Estado de servicio del Metrobús este 13:30:

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Obstrucción de carril

Estación afectada: Plaza de la República - Vocacional 5

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Horarios de operación del Metrobús

Recarga de la tarjeta de Movilidad para acceder al Metrobús. (Gobierno de la CDMX)
Recarga de la tarjeta de Movilidad para acceder al Metrobús. (Gobierno de la CDMX)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ataque armado en casa de Rocha Moya no cambia protocolos de seguridad del gobernador con licencia, informa Yeraldine Bonilla

Las autoridades estatales informaron que la vivienda atacada de Rocha Moya llevaba una década deshabitada, por lo que no se registraron personas lesionadas

Ataque armado en casa de Rocha Moya no cambia protocolos de seguridad del gobernador con licencia, informa Yeraldine Bonilla

¿Quiénes son Los Tlacos? historia, líderes y actividades criminales del grupo que asedia y violenta comunidades en la sierra de Guerrero

Autoridades y reportes de seguridad identifican a este grupo, también conocido como “Cártel de la Sierra”, como uno de los de mayor presencia armada en la zona centro y sierra de Guerrero

¿Quiénes son Los Tlacos? historia, líderes y actividades criminales del grupo que asedia y violenta comunidades en la sierra de Guerrero

Eddy Reynoso revela las virtudes y debilidades de Mbilli, próximo rival de Canelo Álvarez

El tapatío peleará por un título mundial el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita

Eddy Reynoso revela las virtudes y debilidades de Mbilli, próximo rival de Canelo Álvarez

Popocatépetl hoy: volcán registró 11 emisiones este martes 12 de mayo

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo México, la actividad del Popocatépetl es de principal importancia para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl hoy: volcán registró 11 emisiones este martes 12 de mayo

Presunta amenaza de bomba provoca desalojo de estudiantes de la Vocacional 5 del IPN : ¿Se cancelan las clases?

En el sitio se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Protección Civil para revisar las instalaciones

Presunta amenaza de bomba provoca desalojo de estudiantes de la Vocacional 5 del IPN : ¿Se cancelan las clases?
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Quiénes son Los Tlacos? historia, líderes y actividades criminales del grupo que asedia y violenta comunidades en la sierra de Guerrero

¿Quiénes son Los Tlacos? historia, líderes y actividades criminales del grupo que asedia y violenta comunidades en la sierra de Guerrero

Cuánto ofrece EEUU por la captura de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, líderes de Los Chapitos que buscan negociar su entrega

Secretario de Guerra de EEUU exige a México hacer más contra las drogas “para que nosotros no tengamos que hacerlo”

Por qué Sheinbaum no ha desplegado un operativo con Fuerzas Armadas para controlar los ataques de Los Ardillos en Guerrero

Guerra entre “Los Tlacos” y “Los Ardillos” en sierra de Guerrero desata violencia contra civiles y deja 96 desplazados

ENTRETENIMIENTO

Edén Muñoz abre segunda fecha en la Plaza de Toros “La México” tras arrasar boletos

Edén Muñoz abre segunda fecha en la Plaza de Toros “La México” tras arrasar boletos

Andrea Legarreta habla sobre el porqué su hija dejará México para irse a Londres

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann vuelven a sacudir las redes: las películas que hicieron juntos y hoy desatan polémica

Jamiroquai en México 2026: sedes, preventa y todo lo que debes saber

Don Francisco regresa a la televisión junto a “Apostarías por Mí 2” y “¿Quién es la Máscara?” y más

DEPORTES

Cuántas veces fue México al Mundial y cuáles fueron sus mejores y peores actuaciones históricas

Cuántas veces fue México al Mundial y cuáles fueron sus mejores y peores actuaciones históricas

Eddy Reynoso revela las virtudes y debilidades de Mbilli, próximo rival de Canelo Álvarez

Mundial 2026: FIFA prohíbe traspasos y reventa de palcos en el Estadio Ciudad de México

¡Bombazo! Alek Thomas se convierte en nuevo refuerzo de los Dodgers

Henry Martín recibe amenazas e insultos tras fracaso del América ante Pumas