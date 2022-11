La advertencia que envió Denise Dresser a Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones del 2024

Denise Dresser arremetió en contra de Claudia Sheinbaum por realizar actos anticipados de campaña (Fotos: Cuartoscuro)

La politóloga y académica, Denise Dresser, arremetió en contra de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, por realizar actos anticipados de campaña rumbo a las elecciones presidenciales del 2024.

El pasado domingo 6 de noviembre, a través de su cuenta oficial de Twitter, la escritora le recordó a la mandataria capitalina que realizar actos anticipados de campaña y usar recursos públicos para promocionarse están prohibidos por la ley.

Dresser le indicó en el mensaje, además, que la compra de votos y el clientelismo electoral también son considerados delitos y pueden ser castigados.

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar (Foto: Twitter/@DeniseDresserG)

“Ojo Claudia Sheinbaum. La compra de votos está prohibida. El clientelismo está prohibido. Hacer actos anticipados de campaña está prohibido. Usar recursos del Estado para la promoción personal/política está prohibido ¿O dirá ‘no me vengan con que la ley es la ley’? (AMLO dixit)”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios aseguraron que para los integrantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) lo prohibido por la ley es “un atajo y estrategia”.

“Para ella y para toda la secta lo prohibido por la ley es atajo y estrategia”, “Lo bueno que ‘no son iguales’ a los otros, y tienen razón, son peores” y “Claudia Sheinbaum no tiene un gramo de principios, razón por la cual es la favorita del delincuente que vive en Palacio Nacional”, fueron algunos de los comentarios.

La jefa de Gobierno se deslindó de las pintas realizadas en muros en varias estados de la República (Foto: Twitter/@Claudiashein)

Cabe señalar que su comentario se da luego de que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México se deslindó de las pintas realizadas en muros en varias estados de la República, así como negó que los integrantes del partido guinda se encuentren realizando actos anticipados de campaña rumbo a las elecciones presidenciales del 2024.

La mañana del domingo, durante su visita al estado de Sinaloa y en medio de un discurso que ofreció en la Universidad Autónoma de la entidad, la mandataria capitalina fue cuestionada sobre las mantas y bardas con su nombre que han aparecido en diferentes estados; sin embargo, Sheinbaum Pardo se deslindó de las mismas.

Y es que de acuerdo con la funcionaria, ni ella, su equipo o los morenistas interesados en suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) han iniciado alguna campaña, debido a que aún no inician los tiempos oficiales que dictará el Instituto Nacional Electoral (INE).

Según explicó la regenta, las y los militantes y simpatizantes de la 4T son quienes se han organizado (Foto: Cortesía)

Según explicó la regenta de la capital del país, las y los militantes y simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación (4T) son quienes se han organizado para apoyar a su posible candidato a la presidencia.

“Pues desde que el presidente destapó a las corcholatas hay gente que se organiza, no es un proceso que nosotros estemos encabezando, porque no son los tiempos electorales, pero hay gente que se organiza y brinda el apoyo, y eso evidentemente no está prohibido”, argumentó.

Afirmó, además, que el hecho de que las personas se organicen para brindarles su apoyo a figuras políticas no es una práctica prohibida, pues “imagínense si luchamos toda la vida en contra de eso”.

Monreal advirtió a “corcholatas” sobre actos anticipados de campaña

Ricardo Monreal aconsejó a los aspirantes de la candidatura presidencial que dejen de hacer campaña anticipada para el 2024 (Foto: Twitter/ @RicardoMonrealA)

La mandataria capitalina ya había recibido este tipo de advertencia, pues el pasado 29 de octubre el coordinador de la bancada morenista en el Senado de la República, Ricardo Monreal, aconsejó a los aspirantes de la candidatura presidencial por Morena dejar de hacer campaña anticipada para el 2024.

Y es que advirtió, al realizar proselitismo fuera de los tiempos que marcan la ley podría ser un factor para que pierdan su registro.

“Aunque sean recursos privados es un delito, y puede poner en riesgo el registro de quien lo esté haciendo, y seguramente los partidos políticos de oposición están registrando todas las lonas, todas las bardas, todos los espectaculares. Y deben de tener cuidado los compañeros, de verdad, porque en su momento les van a ejercer este recurso, que ahora ya están planteando en el INE”, manifestó.

