México

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este viernes

Si vas a tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información te interesa

Guardar
Google icon
El AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus vuelos (Infobae)
El AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus vuelos (Infobae)

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estados de cada uno de los vuelos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Al ser uno de los más grandes de América Latina y el más importante de México, el aeropuerto registra el estatus en en vivo de sus operaciones.

PUBLICIDAD

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 18:00 horas del 15 de mayo.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

Demoras y cancelaciones en el AICM (Cuartoscuro)
Demoras y cancelaciones en el AICM (Cuartoscuro)

Vuelo: AM680

PUBLICIDAD

Destino: Montreal

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 00:10

Estado: Demorado

Vuelo: VB1118

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 08:10

Estado: Demorado

Vuelo: VB1356

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 08:25

Estatus: Cancelado

Vuelo: VB1352

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 17:05

Estatus: Demorado

Vuelo: UA1272

Destino: S.Francisco

Aerolínea: United Airlines

Hora: 17:15

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Selección de Japón: guía para fans en Monterrey Mundial 2026

Monterrey será el hogar de la afición japonesa durante el Mundial 2026, sede clave para el equipo y sus fans durante la justa mundialista

Selección de Japón: guía para fans en Monterrey Mundial 2026

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 15 de mayo?: Reportan un herido tras riña con petardos en La Raza

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 15 de mayo?: Reportan un herido tras riña con petardos en La Raza

Twenty One Pilots confirma concierto en México: sería como headliners del Corona Capital 2026, apuntan los fans

El baterista de la banda, Josh Dun, reveló que, tras finalizar en Ohio, el dúo tendrá sólo un concierto mas en su gira

Twenty One Pilots confirma concierto en México: sería como headliners del Corona Capital 2026, apuntan los fans

Megaconcierto de rock gratis en el Monumento a la Revolución: fecha, hora y quién tocará

Un recorrido lleno de talleres, espectáculos y arte ofrece alternativas para quienes disfrutan aprender y sorprenderse

Megaconcierto de rock gratis en el Monumento a la Revolución: fecha, hora y quién tocará

Claudia Sheinbaum se reunió con Michelle Bachelet, reiteró su apoyo para su candidatura como secretaria de la ONU

La expresidenta de Chile también se reunió con el canciller de México, Roberto Velasco

Claudia Sheinbaum se reunió con Michelle Bachelet, reiteró su apoyo para su candidatura como secretaria de la ONU
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso Carlos Manzo: FGE Michoacán cita al diputado Leonel Godoy Rangel a declarar

Caso Carlos Manzo: FGE Michoacán cita al diputado Leonel Godoy Rangel a declarar

Enrique Díaz: estos son los cargos que enfrenta el exsecretario de Finanzas de Sinaloa, presuntamente detenido en Nueva York

Enrique Díaz, el exsecretario de Finanzas de Sinaloa que habría colocado “funcionarios corruptos” para proteger a Los Chapitos

Cae en Cancún miembro de los Hells Angels buscado en Canadá por tráfico de drogas y armas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de mayo: Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, fue detenido en Arizona

ENTRETENIMIENTO

Twenty One Pilots confirma concierto en México: sería como headliners del Corona Capital 2026, apuntan los fans

Twenty One Pilots confirma concierto en México: sería como headliners del Corona Capital 2026, apuntan los fans

Megaconcierto de rock gratis en el Monumento a la Revolución: fecha, hora y quién tocará

Fans mexicanos y artistas estallan contra J Balvin luego de que dedicara mensaje al fallecido rapero Milkman

Tecate Emblema 2026: rutas alternas y accesos disponibles ante cierre de avenidas en Autódromo Hermanos Rodríguez

Este es el setlist de J Balvin para su segundo show en el Palacio de los Deportes

DEPORTES

Selección de Japón: guía para fans en Monterrey Mundial 2026

Selección de Japón: guía para fans en Monterrey Mundial 2026

Selección de Japón convoca a futbolista de 39 años al Mundial 2026: así reaccionó

Por qué México no jugó en la inauguración del Mundial de 1986

El Akron cambia de nombre: Club Guadalajara confirma entrega del estadio a FIFA rumbo al Mundial 2026

Guillermo Ochoa mantiene ilusión de ser titular en el Mundial 2026 y rechaza estar por imposición