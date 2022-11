Sheinbaum descartó que Morena realice actos anticipados de campaña: “No son tiempos electorales”

La jefa de Gobierno visitó a Sinaloa (Foto: Twitter/@Claudiashein)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se encuentre realizando actos anticipados de campaña rumbo al 2024 donde tiene intenciones de ser candidata a la Presidencia de la República.

En su visita a Sinaloa y en medio del discurso que ofreció en la Universidad Autónoma de la entidad, la mandataria local abordó del tema de las bardas con su nombre que han aparecido en diferentes estados de la república; sin embargo, se deslindó de las mismas.

La regenta de la capital del país indicó que ni ella ni su equipo ni los demás interesados en suceder a AMLO han iniciado alguna campaña a favor de sí mismos, debido a que aún no inician los tiempos oficiales que dictará el Instituto Nacional Electoral (INE); no obstante, agradeció a las y los militantes que se han organizado a su favor.

“Hay gente que se organiza, no es un proceso que nosotros estemos encabezando porque no son tiempos electorales”

Fue una charla muy emotiva en la @UASinaloa, ante más de 5 mil personas, en donde destacamos que todas nuestras acciones de gobierno se basan en principios, causas justas y disminución de las desigualdades.



Gracias @rochamoya_ @jesusmaduena @VIctorACorrales @melesiocuen. pic.twitter.com/DtLCbS7tGS — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 6, 2022

Y es que al evento que se organizó en la entidad del norte del país llegaron muchas más personas de lo esperado, por lo que las críticas comenzaron a apuntar a los morenistas ya que se les acusó de haber “acarreado” gente.

Ante lo cual, Sheinbaum Pardo negó que tal cosa fuera cierta debido a que el punto de la Cuarta Transformación ha sido ser diferente a las prácticas que popularizó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante más de siete décadas que gobernó sin alternancia.

“Imagínense, si luchamos toda la vida contra de eso”

Aunado al punto anterior y pese a las críticas que lanzó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, sobre el apoyo que algunos gobernadores han dado a algunas “corcholatas” del presidente, el mandatario de Sinaloa, Rubén Rocha, indicó que todas las personas presentes llegaron al lugar por decisión propia.

“A todos los que vinieron por su propio pie y si estaban lejos se subieron a un camión, que (las personas) se extrañan que por que vinieron camiones, pues porque mientras no se pueda traer a la gente por internet, hay que traerla en un vehículo”, explicó el mandatario.

Los morenistas firmaron un acuerdo (Foto: Twitter/@Claudiashein)

En tanto, la visita de la mandataria de la Ciudad de México tuvo como principal motivo de firmar un convenio de Intercambio de Buenas Prácticas de Gobierno entre la administración capitalina y la del estado del norte de México este domingo 6 de noviembre.

De acuerdo al boletín que se difundió por el hecho, el convenio tiene por objetivo generar un instrumento para acentuar e intensificar la colaboración entre las dos entidades federativas y reforzar las áreas de tecnología, innovación, el buen gobierno, la seguridad, la cultura, el desarrollo económico y la sustentabilidad.

“Nadie es tan fuerte que no necesita del más débil y nadie es tan débil que no pueda ayudar al más fuerte, entonces tenemos manera de combinar esos esfuerzos y me da mucho gusto que firme yo con Claudia Sheinbaum, que es muy famoso, pero además ha gobernador bien la Ciudad de México”, explicó Rocha ante los medios de comunicación presentes.

Por su parte, Sheinbaum Pardo indicó que se buscará aprovechar al máximo la experiencia que ambas administraciones han adquirido con el pasar de los meses al frente de las dos entidades de la república.

