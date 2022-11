La polémica razón por la que Eduardo Capetillo Jr. no quiere ayuda de sus papás en su lanzamiento como solista

Eduardo Capetillo Jr. no quiere ayuda de sus papás ‘Timbiriches’ en su lanzamiento como solista (Foto: Instagram/@eduardocapetillog)

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán son uno de los matrimonios de famosos más sólidos y queridos dentro de la farándula mexicana y es por ese motivo que cada una de las cosas que pasan dentro de su núcleo familiar rápidamente se vuelven en noticia entre sus miles de fans que aún recuerdan su paso por la música y la actuación con gran nostalgia y esperanza de que regresen a ello.

La Divaza y Manelyk González se enfrentaron ‘cara a cara’ tras pelea por culpa de Kunno En medio de una fiesta de Kenia Os, el youtuber venezolano reafirmó que no es amigo del tiktoker mexicano y sin censura le reclamó a la ex integrante de ‘Acapulco Shore’ VER NOTA

Aunque de momento eso no será una realidad como lo han dejado saber en más de una entrevista en los últimos años, el primogénito de los famosos iniciará su carrera dentro de la industria, pues ya prepara todo para su primer sencillo y disco como solista y así continuar con el legado artístico de la familia.

Pero para sorpresa de todos, no espera ni quiere apoyo de sus populares padres, siendo el motivo una de las controversias más grandes en redes sociales y círculos de programas de espectáculos, pues la respuesta ha hecho que la división de opiniones sea tan marcada que incluso hasta otros “hijos de famosos” han sido involucrados en las charlas que parecen no favorecer a terceros, pero sí a él.

Eduardo Capetillo Jr. tiene 28 años (Foto: Instagram/eduardocapetillog)

Eduardo Capetillo Jr. está afinando los detalles para su lanzamiento como cantante y confesó que en los primeros meses del 2023 dará a conocer su proyecto musical, el cuál estará lleno de sorpresas y ya inició con polémica. El joven, de 28 años, espera que su propuesta le guste al público y dejó claro que no desea hacer una colaboración con algún famoso, incluyendo a sus padres, al menos por el momento.

Cuauhtli Jiménez se sinceró sobre “¡Qué viva México!”, el nuevo filme de Luis Estrada que causó controversia previo a su estreno De acuerdo con el actor, esta película se adentrará con un tono satírico a las estructuras de las familias mexicanas VER NOTA

“Me encantan las colaboraciones, yo creo que cuando se juntan dos artistas, esa mezcla de talentos, ideas, de emociones normalmente crean algo muy bonito y muy padre”, contó a los medios de comunicación en un reciente encuentro donde se le preguntó sobre los pocos detalles que ya son públicos sobre el proyecto debut de su carrera como cantante.

El motivo del hijo mayor de dicho matrimonio entre Capetillo y Gaytán se debe a que espera poder lograr abrirse paso dentro de la industria musical de manera independiente, sin la necesidad de que por sus papás se le ubique o se le ofrezcan oportunidades, ya que a su parecer, él mismo puede demostrar “de lo que está hecho” y por lo cual valdría la pena escucharlo sin la necesidad de involucrar el pasado de sus papás como cantante o siendo parte de la popular banda pop Timbiriche, pues ambos forman parte de ella en diferentes momentos de su existencia.

El disco de Eduardo Capetillo Jr. saldrá en 2023 (Foto: Instagram/eduardocapetillog)

" Por lo pronto no voy a hacer ninguna colaboración, ni con mis papás, ni con gente que admiro porque antes de pedir yo un favor de esa naturaleza, aunque sean mis papás, yo quiero demostrar lo que puedo hacer, quiero demostrar mi talento, yo no quiero pedir favores sin antes demostrar, no me sentiría cómodo conmigo mismo”, mencionó contundentemente.

¿En qué género musical incursionará Eduardo Capetillo Jr.?

A pesar de que la información es poca y él se ha limitado a compartir mayores detalles para así poder causar un efecto de “sorpresa” entre sus fans, los de sus famosos padres , los críticos y los medios de comunicación, ya se ha confirmado que el joven cantante hará regional mexicano.

A lado de Paulina Rubio y Thalía, Eduardo logró mucho éxito (Foto: Instagram/@timbi_for4er)

Siguiendo con la idea de que no quiere algún tipo de relación directa con las trayectorias de sus padres, el mayor de otros 4 hermanos que tienen en común Capetillo y Gaytán no hará nada de pop. Lo que diera a conocer a sus padres en los años 80 con la banda donde también colaboró Paulina Rubio, Thalía o Sasha Sokol, no es algo que sea del interés de él, por ello se dedicará a otro tipo de público.

La nostálgica rutina que Talina Fernández realiza en honor a su fallecida hija Mariana Levy La llamada “Dama del Buen Decir” paralizó a todo el foro de MasterChef Celebrity y en redes sociales por la forma en que aún recuerda a la querida actriz de Televisa VER NOTA

SEGUIR LEYENDO: