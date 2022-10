Quién fue el primer amor de Eduardo Capetillo

El primer amor de Eduardo Capetillo estuvo en Timbiriche(Foto: Gettyimages)

El actor y cantante, Eduardo Capetillo se encuentra casado con Biby Gaytán desde hace 28 años, sin embargo, antes de sentar cabeza, cuando disfrutaba de su soltería se rumoró que tuvo varios romances dentro Timbiriche, entre ellos, su primer amor.

Y quien afirmó con certeza serlo, fue la integrante de dicha banda y actriz, Mariana Garza, que le dedicó el famoso éxito musical Besos de ceniza de 1987, ya que Eduardo le fue infiel con otras chicas de la banda, como Thalía y Paulina Rubio.

“Surgió de una historia personal, surgió cuando hacíamos Vaselina y mi novio era Eduardo y bueno pues la historia es verídica. Cuando lo vi con mis amigas lo platiqué a Fernando Riba que en paz descansa e hizo Besos de Ceniza”, contó en el programa matutino Hoy, en 2015.

De acuerdo con varios medios de espectáculos, supuestamente Mariana habría confesado que al principio se sentía mal al interpretar el tema, ya que era su sentimiento en una letra, pero que con los años pudo superar eso.

Pese a las infidelidades y el sufrimiento del momento, la también actriz logró superar ese duelo e incluso llegó a protagonizar una telenovela con Capetillo años más tarde, ya que eran solo amigos.

Cabe destacar que en una ocasión Mariana comentó: “Hicimos un montón de cosas juntos después y ahora somos muy buenos amigos” y es que su relación no fue tan larga, solo duraron un año siete meses, según la cantante.

Por otro lado, el medio Ella Online, aseguró que Eduardo Capetillo y Fernando Colunga no tenían una buena relación, pues sus personalidades chocaban mucho, además de que ambos habrían compartido al mismo amor, es decir Mariana Garza.

Aunque la realidad es que ellos no tuvieron una relación en la vida real, solo interpretaron a unos esposos en la novela Alborada, en la que después Colunga hacía su vida con Lucero (en ficción).

Con quién esta casada Mariana Garza

La intérprete se divorció de Pablo Perroni en 2019. El matrimonio duró poco más de una década y tuvieron una hija, pues se casaron en 2006. Mariana contó que su relación no prosperó porque él ya no quería estar con ella y habló sobre la orientación sexual de su ex marido.

“Él decidió que ya no quería estar conmigo, porque desde que lo conozco sé que él es bisexual, había tenido algunas parejas que yo conozco, y decidió que ya no estaba funcionando, ya no estaba sucediendo lo que había sucedido y por lo que nos casamos”, dijo.

Aunado a ello, Mariana no quiso seguir con la relación para que esto no diera pie a una infidelidad, por lo que ambos tomaron la dura decisión de separar sus caminos y finalmente, dijo que opinaba de la bisexualidad Pablo Perroni.

“Nunca fue complicado para mí saber que él es bisexual. Hay muchas cosas que no entiendo porque a mí claramente me gusta una cosa, no es algo que entienda que quiere decir ser bisexual y sentir atracción y enamorarte de un hombre y de una mujer. No lo he experimentado lo respeto, lo acepto, no me causa ningún conflicto. Para mí moralmente no representa algo con lo que no esté de acuerdo”, puntualizó.

Cabe señalar que Pablo Perroni es un actor de teatro y televisión que tiene una conexión sanguínea directa con Maite Perroni, la ex integrante de RBD que está muy próxima a casarse con el productor del programa matutino Sale el Sol, Andrés Tovar.

