Fernando Colunga reveló por qué no usa redes sociales

Fernando Colunga reveló que para él mantener su vida personal en lo privado es un tema de coherencia (Foto: Instagram/@telemundoseries)

Fernando Colunga se ha caracterizado por ser uno de los actores de telenovelas más exitosos, pero también por ser uno de los más reservados con su vida, pues no utiliza redes sociales para compartir su vida privada.

La vida personal de Fernando Colunga ha sido un misterio desde que comenzó a hacerse famoso gracias a su participación en telenovelas como Soy tu dueña o La Usurpadora, pues nunca ha querido exponer situaciones privadas con su público, ni siquiera ahora que las redes sociales han permitido a la gente acercarse a la distancia.

En entrevista con la revista Caras, el protagonista de El secreto de la familia Greco explicó que a él siempre le ha gustado atender a sus admiradoras de la mejor forma, pero si no le es posible hacerlo, prefiere mantenerse distante de los medios que no le permiten esto, tal como lo son las redes sociales.

El actor de 56 años es uno de los más famosos en Latinoamérica y, pese a su popularidad, se niega a abrir un perfil en redes sociales (Foto: Cuartoscuro/Sara Ortíz)

Además, dijo que el hecho de que no utilice este tipo de plataformas también tiene que ver con la decisión que tomó desde hace muchos años, de ser solamente “espectador”, alejándose de las interacciones que podría tener con sus fans en redes.

“No tengo redes sociales porque sé que no voy a poder atender al público como quisiera. Si las tuviera, estaría las 24 horas del día conectado porque no podría dejar un mensaje sin atender. Si no puedo atender al público, lo cual ha sido mi principal objetivo desde que empecé esta carrera, prefiero estar a un lado y ser espectador”

Colunga agregó que su decisión de no estar presente en Instagram o Twitter es un asunto de coherencia, pues ha decidido no basar su carrera en controversias, por ello es que puede permitirse el no exhibir su vida personal al público y solamente atender a sus admiradoras cuando está trabajando.

"El secreto de la familia Greco" es la producción que ha permitido a los fans de Colunga volver a tener contacto con él, pues por varios meses permaneció alejado del escrutinio público (Foto: Netflix)

“Si mi carrera estuviera basada en escándalos, no tendría derecho a decir que ahora quiero una vida privada. Esta es una situación de coherencia. A lo largo de mi vida, yo tomé la decisión de decir ‘soy para ustedes mientras trabajo’ y acepto las críticas de quienes no están de acuerdo con eso”

Aunado a ello, Fernando Colunga compartió que, en su postura como fan, le basta con saber que sus ídolos llevan una buena carrera, no tanto qué hacen en sus asuntos privados, por ello es que un buen fan no criticaría cómo lleva su vida.

“Me ha tocado estar del lado de los fans, admirando a alguien, es por eso que creo que un buen fan, lo único que quiere es que hagas un buen trabajo y que seas feliz. Los actores que yo admiraba tenían una vida, una familia, una carrera impecable y a mí me hacía feliz ver eso”, expresó el histrión.

A lo largo de la entrevista, el actor también hizo hincapié en que él siempre se encuentra trabajando, aunque no todas sus actividades son públicas (Foto: Cuartoscuro)

A esto, agregó que una de las razones por las que ha decidido mantener su vida personal en privado es porque no quiere exponer a su familia al ojo público, pues ellos no tienen que sufrir las repercusiones de las exigencias de su trabajo.

Asimismo, explicó que si surgiera cualquier rumor sobre él o su trabajo, inclusive si existiera alguna polémica, dado que él nunca ha buscado ser blanco de escándalos, “el que lo tiene que aclarar es el que lo dice. Yo no puedo ir aclarando lo que alguien dice que estoy haciendo, me volvería loco”.

