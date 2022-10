Ni amenazas del narco ni abandono, Fernando Colunga contó por qué salió repentinamente de “Malverde: El santo patrón”

Incluso Colunga alcanzó a grabar el trailer de la serie (Foto: Archivo)

Fue en 2020 cuando la cadena Telemundo dio a conocer que se encontraba en pleno desarrollo de producción de su nueva teleserie titulada Malverde: El santo patrón. Entonces, la televisora anunció que se trataría de un ambicioso proyecto “de época” que tocaría temas controvertidos, lo que generó gran expectativa entre el público al tratarse de tan polémico personaje.

Meses después, la empresa anunció que sería Fernando Colunga quien le daría vida al afamado personaje vinculado al mundo del narcotráfico. La noticia se esparció con bombo y platillo, pues marcaría el regreso a la pantalla chica del galán mexicano de telenovelas, quien se había ausentado de las producciones televisivas por varios años.

Incluso, llegó a salir al aire un promocional de la anunciada serie, material audiovisual que grabó Colunga para preparar la difusión del proyecto aún en desarrollo en ese entonces. Sin embargo, fue en febrero de 2021 cuando se dio a conocer la salida del actor de 56 años, esto sin que se dieran mayores explicaciones de lo ocurrido.

Esta situación causó cierta incertidumbre entre el público, pues ni el mexicano ni la cadena televisiva dieron a conocer los motivos de la decisión, de la cual se manejaron algunas versiones, incluida la que “ciertas personas” involucradas con el “patrono de los criminales”, no estaban del todo complacidas con que Colunga le diera vida a tan icónico personaje.

Entonces, una persona cercana al proyecto reveló a Chisme en Vivo lo que motivó a Colunga para “bajarse” de tan esperado proyecto y es que habría renunciado a ser el patrón de los narcotraficantes por amenazas del crimen organizado en México.

“En una de las juntas comentaron que tuvieron que parar las producciones porque este hombre (Fernando Colunga) renunció porque el narcotráfico lo amenazó”, comentó el “testigo protegido” al programa conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain.

Pedro Fernández protagoniza la primera serie de época de Telemundo Foto: Televisa

Sin embargo, poco después se dio a conocer que el cantante y actor Pedro Fernández sería finalmente el protagonista de Malverde: El santo patrón junto a la actriz Carolina Miranda. La serie fue estrenada y en su primera temporada el cantante de El aventurero recibió un tibio recibimiento del público, pues la serie no fue precisamente un éxito arrollador.

Ahora, Fernando Colunga explicó cuáles fueron las razones por las que abandonó la serie, siendo que ya incluso le habían realizado pruebas de cámara, de vestuario y de caracterización. Fue en el programa De primera mano donde el actor habló al respecto. Así lo dijo:

“Para mí, Malverde fue una experiencia muy padre porque me acercó a su escritor, trabajamos durante casi un año preparando el personaje, haciendo, moviendo, pero a veces la vida se te junta como una tormenta perfecta con cosas”, reconoció.

Pedro Fernández fue el elegido para estelarizar la serie tras la salida de Fernando Colunga (Foto: Instagram @pedro.fer)

“Yo tenía un problema personal, se vino lo del COVID, no podían arrancar, yo no podía viajar, entonces se tomó la decisión a nivel administrativo, porque no soy yo el dueño de la empresa para decir ‘no voy y se acabó', de que dejáramos pasar el proyecto”, reveló el actor de telenovelas como María la del barrio y Amor real.

El histrión compartió que este proyecto lo acercó incluso al presidente de Telemundo global, con quien pudo preparar el personaje. “Yo estuve trabajando de la mano con el señor Marco Santana, que fue el que me propuso hacer Malverde... Dejamos pasar el proyecto, obviamente con la puerta abierta para hacer otro, puesto que ya hice otros dos, porque si hubiera sido mi decisión de decir: ‘Ahí dejó votado el proyecto’, no creo que me hubieran dicho que regrese a hacer otro, hay que felicitarlo”, expresó el mexicano.

Actualmente Colunga participa en "El secreto de la familia Greco" (Foto: Cortesía Telemundo Streaming Studios / Underground Producciones para Netflix)

Pronto los admiradores de Colunga podrán verlo nuevamente en la pantalla, pues actualmente está promocionando la telenovela El secreto de la familia Greco, la cual será su primer melodrama luego de siete años alejado de los reflectores.

