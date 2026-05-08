México

Se confirma segunda fecha para Yuridia en el Estadio GNP Seguros: venta y precio de boletos

Ante el éxito, se anunció un nuevo concierto de la cantante en CDMX

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Yuridia anuncia su esperado regreso a los escenarios con la gira 'Las cartas sobre la mesa tour', recorriendo México en 2026. - (Ocesa)
Yuridia anuncia su esperado regreso a los escenarios con la gira 'Las cartas sobre la mesa tour', recorriendo México en 2026. - - (Ocesa)

Yuridia agotó todas las entradas para su presentación en el Estadio GNP Seguros en tan solo tres días, lo que provocó la apertura de una nueva fecha en el recinto. Esta decisión responde a la alta demanda que generó su tour Las cartas sobre la mesa, que promete transformar cada concierto en un momento inolvidable para sus seguidores.

El nuevo show de Yuridia está programado para el 3 de septiembre en el mismo estadio. La venta general de boletos comenzará el 11 de mayo a las 11:00 horas, lo que permitirá a más admiradores asegurar su lugar en este esperado evento.

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Yuridia se convierte así en la primera mujer mexicana en presentarse en este escenario, lo que marca un hito en su trayectoria y en la historia del recinto. Su presencia ha despertado gran interés y ha reafirmado el vínculo que mantiene con el público de la capital.

La gira promete un recorrido musical donde cada interpretación busca tocar fibras profundas y ofrecer una experiencia cargada de emociones.

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Precios para el segundo concierto de Yuridia en el Estadio GNP Seguros

Yuridia anuncia su esperado regreso a los escenarios con la gira 'Las cartas sobre la mesa tour', recorriendo México en 2026. - - (Ocesa)
Yuridia anuncia su esperado regreso a los escenarios con la gira 'Las cartas sobre la mesa tour', recorriendo México en 2026. - - (Ocesa)
  • VIP: $5,208 / $5,989
  • Platino: $4,712 / $5,183
  • Gold: $3,968 / $4,563
  • Rosa: $3,348 / $3,850
  • Morado: $2,728 / $3,137
  • Azul: $2,108 / $2,424
  • Zona GNP: $1,736 / $1,996
  • Verde B: $1,612
  • Naranja B: $1,364 / $1,569
  • Verde C: $1,116 / $1,228
  • Naranja C: $992 / $1,091
  • General B: $868
  • PCD: $868

5 canciones de Yuridia que queremos escuchar en el Estadio GNP Seguros

Yuridia anuncia nuevo concierto en la Plaza de Toros
Yuridia anuncia nuevo concierto en el Estadio GNP (Ocesa)
  • Ya te olvidé Uno de los temas más reconocidos de Yuridia y favorito del público. La potencia vocal y la emotividad de la letra la convierten en un momento imprescindible del concierto.
  • Amigos no por favor Este sencillo marcó una nueva etapa en la carrera de Yuridia, consolidando su regreso a los escenarios y destacando por su interpretación intensa. La audiencia suele esperar este tema para corearlo en vivo.
  • Ángel Canción emblemática de sus inicios, “Ángel” se mantiene como una de las más pedidas por los fans. Es habitual que este tema provoque ovaciones y nostalgia durante sus presentaciones.
  • En su lugar Con una letra poderosa sobre el desamor, este tema conecta con quienes han atravesado rupturas. La interpretación en vivo suele estar cargada de sentimiento y cercanía con el público.
  • Te equivocaste Canción que refleja fuerza y empoderamiento. Su ritmo y mensaje directo la han hecho indispensable en los conciertos de Yuridia, generando una intensa respuesta de los asistentes cada vez que la interpreta.

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