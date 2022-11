Chocolates Rocío: la empresa de cacao que pertenece a los hijos de AMLO y que es un homenaje a su madre

La empresa chocolatera pertenece a los hijos de AMLO. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

El pasado jueves, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó “miseria humana” a sus opositores que dijeron que su primera esposa, Rocío Beltrán, tenía un parentesco con los Beltrán Leyva, un grupo de narcotraficantes.

“¿Puede haber más miseria humana que esto? Pues, así son los conservadores”, expresó el mandatario. En la mañanera de este jueves, el jefe del ejecutivo mostró un tuit en el que se asegura que su fallecida esposa era prima hermana de Arturo Beltran Leyva y pariente del Joaquín El Chapo Guzmán.

“Para que vean el nivel tan bajo de nuestros adversarios, los conservadores… es en donde dice, que mi esposa Rocío que falleció, pues se apellidan Beltran, tenía vínculos con los Beltran… y que de ahí viene el que yo esté en Badiraguato”, señaló López Obrador.

“Es que Beltran es de todas partes… es un apellido, pues bastante conocido, pero pues toda la familia de Rocío de Teapa”, dijo AMLO, y señaló que sus hijos también llevan el apellido de su madre.

Según el sitio oficial de Chocolates Rocío, se trata de una empresa familiar que se dedica a transformar el cacao de forma artesanal, y su objetivo es crear chocolates de alta calidad. Foto: Chocolate Finca Rocío

Rocío Beltrán fue la primer esposa de AMLO, con quién estuvo casada por 24 años, de 1979 hasta su muerte, en 2003. Además, fue la madre de sus tres primeros hijos: José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán.

Justamente fueron ellos quienes, para rendir una especie de homenaje a su madre, quien murió tras severos problemas de salud derivados de la enfermedad Lupus, que contrajo en la década de los años 90´s, fundaron una marca de chocolates con su nombre.

Los chocolates Rocío es la empresa que pertenece a los hijos de AMLO. Según información difundida en la página oficial de la chocolatería, se trata de una empresa familiar que se dedica a transformar el cacao de forma artesanal, y su objetivo es crear chocolates de alta calidad.

“Somos uno de los pocos fabricantes en el mundo que puede considerarse dentro de la familia de los chocolates “Tree to bar”. Esto significa que mantenemos un control durante todo el proceso; desde la plantación del cacao hasta la elaboración del chocolate, lo que nos permite cuidar la calidad en cada etapa para garantizar el mejor producto posible”, puede leerse en la página oficial de la empresa de los hijos del primer mandatario mexicano.

Cada barra de chocolate cuesta 180 pesos. (Foto: Instagram)

“En este proceso no participan intermediarios, no compramos cacao, manteca de cacao ni pasta de cacao, nuestro chocolate es hecho con mucha dedicación desde el árbol hasta la barra”, señalan. También, se lee en la página, Chocolates Rocío es el amor de una madre que ya no se encuentra físicamente, pero que se encuentra presente en su formación moral y profesional.

“Rocío es el amor de una madre que ya no está físicamente pero que está presente en nuestra formación moral y profesional. Para nuestras plantas es esa lluvia tenue que, aunque no se nota, ayuda a su crecimiento y fecunda en ellas un cacao de calidad y único. En nuestro chocolate, significa la posibilidad de sumar en forma muy discreta, un momento de felicidad y energía que otorgue gran satisfacción en cada barra”, puede leerse en el sitio oficial de la empresa de los hijos de AMLO.

La empresa chocolatera se dio a conocer públicamente en febrero de 2019. Tienen dos tiendas físicas, la primera se encuentra en la calle República de Guatemala, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, mientras que la segunda se abrió el pasado mes de abril, en Tabasco.

Las barras de chocolate tienen un precio de 180 pesos en la tienda física, sin embargo, también se ofrece el chocolate en bebida, que oscilan entre los 30 y los 60 pesos. El estuche con cinco barras tiene un precio de 900 pesos, mientras que la caja con 10 barras, cuesta mil 800.

La empresa chocolatera es una especie de homenaje a la primera esposa de AMLO. (Foto: Especial)

También se oferta el lingote de chocolate, el cual puede variar su costo, dependiendo del porcentaje de cacao que desees, por ejemplo, el que contiene el 60%, tiene un precio de mil 235 pesos, mientras que el que tiene 85%, cuesta mil 560 pesos.

En noviembre de 2021, la chocolatera fue vinculada al programa gubernamental impulsado por AMLO, Sembrando Vida. Una investigación periodística dio a conocer que la finca se vio beneficiada por el cultivo de cacao como parte de Sembrando Vida, a pesar de que la comunidad no escogió ese cultivo en la etapa de consenso entre los beneficiarios.

Al respecto, López Obrador rechazó que el programa estuviera beneficiando a sus hijos, y dijo que los terrenos de la finca les fueron heredados a sus hijos desde que su mamá vivía.

