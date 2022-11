Los mejores memes que dejó el “descongelamiento” de Mariah Carey previo a Navidad

La "reina de la Navidad", como la han nombrado en redes sociales, reapareció en cuanto concluyó Halloween (Fotos: Twitter)

A pocas horas de que concluyó Halloween (31 de octubre) en la mayor parte del mundo o en medio de las festividades de Día de Muertos (1 y 2 noviembre) en México, la cantante estadounidense Mariah Carey publicó un video para “informar” que comenzó la época de su aclamada canción All I Want For Christmas Is You.

Por medio de sus redes sociales, la intérprete publicó un corto video de 35 segundos en donde se le observa, en primer lugar, vestida de bruja mientras todo a su alrededor estaba en blanco y negro. Sin embargo, a mitad del tiempo la cantante grita -al ritmo de su mítica canción- y todo lo que la rodea se ilumina y se vuelve paisaje navideño.

Sin mucho que agregar, Carey solo escribió “It’s time” (Es hora) acompañado con el emoji de árbol de navidad y de muñeco de nieve, haciendo clara alusión a que las épocas decembrinas oficialmente iniciaron. Tal fue la euforia por la publicación que en menos de un día alcanzó, tan solo en Twitter, más del 900 mil “Me gusta” y 61 mil retuits.

Tras la develación de la cantante, en la cual hizo referencia al rumor de que solo “trabaja” en noviembre y diciembre gracias a su éxito mundial, los internautas se volcaron en redes sociales para mostrar su entusiasmo o burlas por la situación al crear memes.

Algunos indicaron que, debido a que solo trabaja dos meses al año, la estadounidense está próxima a recibir el dinero que año con año obtiene desde 1994, fecha en la que la lanzó como sencillo promocional de su álbum Merry Christmas.

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

Mientras que otros refirieron que la también intérprete de Endlees Love se ha vuelto más popular que Jesús, debido a que algunas religiones han “perdido” creyentes alrededor del mundo, pero ciertas costumbres de la cultura pop han sobresalido entre la población.

(Foto: Twitter)

Asimismo, otros tantos han expresado su simpatía por el chiste -que ya se ha vuelto mundial- sobre que la cantante se descongela en cuanto inician los meses de noviembre y diciembre, esto en referencia a que en tiendas, películas, series y en diferentes países comienzan a amenizar con temas musicales de la época, entre los que se encuentra All I Want For Christmas Is You.

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

Pese a las bromas por el éxito de la canción, lo cierto es que año con año la melodía se encuentra posicionada en las listas de popularidad navideñas; tan solo en 2017 -23 años después de que fue estrenada- se colocó en el lugar número nueve de Billboard Hot 100 de dicho año.

Asimismo, en noviembre de 2019 la canción se hizo acreedora a tres récords mundiales; el primero por ser una de las canciones más exitosas y populares de la Navidad; además de ser la canción interpretada por una mujer más reproducida en Spotify en 24 horas; finalmente, la mayor cantidad de semanas en el Top 10 de la lista de canciones de Reino Unido.

Todo el éxito de la canción provocó que en 2015 Mariah Carey publicara un libro infantil basado en la melodía, mismo que rompió récord de venta en los Estados Unidos al venderse -hasta 2017- más de 750 mil copias; además, se realizó un largometraje animado sobre la misma temática que lleva por nombre Mariah Carey’s All I Want For Christmas Is You.

