“Ya la descongelaron”: Mariah Carey le recordó al mundo que es la Reina de la Navidad con video viral

Mariah Carey le recordó al mundo que es la Reina de la Navidad con video viral (Foto: Instagram/@mariahcarey)

Llega el primero de noviembre y para Mariah Carey significa una cosa: Navidad. Así lo ha hecho saber de nueva cuenta la cantante americana en un video viral posteado en sus redes sociales, donde dando paso al fin de Halloween, sabe que iniciará su momento anual donde su sencillo All I Want for Christmas Is You se convierte en la canción más vendida y reproducida vía streaming a nivel mundial.

Con una broma de la cual ella misma se ha apropiado, millones de fans e internautas ya han asegurado que “ya la descongelaron”, pues la llegada de su video y el regreso de su clásico navideño no ha dejado de sorprender año con año, pues las diversas formas en las que promociona el sencillo han sido tan variadas que la primera sorpresa de este 2022 ha sido del completo agrado del público, quienes le han dado más de 2 millones de reproducciones en menos de 24 horas.

Vestida de bruja, con tonalidades en blanco y negro, calabazas y extrañamente pedaleando una bicicleta estática, la cantante hizo su conteo final para los días de miedo y sustos, para abrirse paso al reinado que a casi 30 años nadie le ha podido retirar.

Mariah Carey es considerada la "Reina de la Navidad" (Foto: Instagram/@mariahcarey)

“Se acabó el 31 de octubre” y con ello una gran explosión deja ver que la Navidad ha llegado. Vuelve a aparecer Mariah Carey, esta vez vestida de Mamá Noel sobre un reno, rodeada de nieve, árboles y regalos: “¡Ya es hora!”, cantó con su inconfundible tono agudo que la ha caracterizado por años y que incluso ha sido motivo de comparaciones y supuestas rivalidades con Ariana Grande.

Los usuarios inevitablemente han reaccionado de buena manera, pues a pesar de que en algún momento algunos detractores argumentaron que “era su único éxito” o que “solo por ese sencillo era recordada”, la realidad es que el sentimiento por la llegada de la época navideña ha hecho que la americana se mantenga vigente un año más.

“Tal cual dice, ‘¡Ya es hora!’, porque vean solo ¡Tunes y entenderán que no está diciendo mentiras”. “El ‘Ya la descongelaron’ es tan icónico como la misma canción, así que a soportar que el momento de Mariah Carey llegó y no terminará hasta el 26 de diciembre”. “Todo lo que quiero eres tú… no puedo creer que a casi dos meses y ya este siendo todo un éxito”. “Como van sus números, posiblemente desde la semana que viene ingrese a las listas de popularidad de todo el mundo, guarden mi comentario”, reaccionaron fans.

En plena celebración por su época, le retiraron demanda de plagio

Hace solo un par de meses, el cantautor Vince Vance decidió interponer una demanda contra Mariah Carey para exigir una millonaria compensación económica a raíz de un supuesto plagio, precisamente por el clásico navideño All I Want for Christmas Is You.

En ese momento, el integrante del grupo estadounidense de pop, rock and roll y música novedosa originarios de Nueva Orleans Luisiana , Estados Unidos, aseguró que la intérprete había copiado varios fragmentos, y hasta el título, de una canción del mismo nombre que él firmó en 1989. Sin embargo, previo a llegar el 1 de noviembre, los abogados de Vance retiraron voluntariamente la demanda a través de un escrito dirigido al juez, dejando la puerta abierta a un nuevo ataque judicial que podría darse en el futuro próximo.

El sencillo fue lanado en octubre de 1994

Sin embargo, Mariah Carey sigue siendo la “Reina de la Navidad”, por lo que se esperan una gran cantidad de ventas y reproducciones de dicha canción como cada año, donde incluso en el 2021 llegó al número 1 del Billboard Hot 100, aún cuando su canción es de 1994.

