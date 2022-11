Así suena la canción de los Tigres del Norte que retrató la guerra contra el narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón

La popular agrupación interpretó un tema que retrata la guerra contra el narcotráfico que se desató durante el sexenio del expresidente panista (Fotos: Cuartoscuro / Twitter @FelipeCalderon)

Ventas millonarias y un innegable sentido de identidad forman parte de la trayectoria artística de Los Tigres del Norte, elementos que los han llevado a consolidarse como una de las principales agrupaciones referentes del regional mexicano a nivel internacional.

Desde la migración, el narcotráfico y la política, Los Tigres del Norte han logrado inmortalizar en sus temas algunos episodios históricos de México, tal y como lo hicieron en el año 2009 con el tema La Granja, el cual aunque no narra la historia de algún capo en específico, sí retrata parte de lo que se vivió en México durante el sexenio del expresidente panista Felipe Calderón.

La Granja según Los Tigres del Norte

"La Granja" forma parte del álbum que lleva el mismo nombre de Los Tigres del Norte (Foto: especial)

Pese a que La Granja de los Tigres del Norte se popularizó en su momento en distintas estaciones de radio, su origen está innegablemente ligado a la novela Rebelión en La Granja de George Orwell, la cual retrató del sistema político que percibió el escritor británico.

Fue así como con el ingenio y la creatividad que los distingue, los Jefes de Jefes adaptaron dicho trabajo literario al contexto violento y corrupto que se vivió en México en el sexenio que comprendió de 2006 al 2012, periodo en el que Felipe Calderón se desempeñó como líder del Ejecutivo.

Aunque a simple vista La Granja da una impresión amigable con el video animado que acompaña al tema, lo cierto es que de fondo lleva impresa una tajante crítica al narcotráfico y al mal manejo que durante años las autoridades han tenido para intentar contener su incesable crecimiento.

Los personajes de <i>La Granja </i>de los Tigres del Norte

Cada uno de los personajes de la narrativa del tema de Los Tigres del Norte refiere a un ente de poder o político de México (FOTO: JORGE ORTEGA/CUARTOSCURO.COM)

“Si la perra está amarrada, aunque ladre todo el día no la deben de soltar, mi abuelito me decía, que podrían arrepentirse los que no la conocían” es la contundente frase con la que Los Tigres del Norte comienzan su controversial tema.

En interpretación, el personaje de la perra es la metaforización del crimen organizado que ha operado con plena impunidad y con un alto índice de violencia en México con el paso de los años y por ello, advierten, no debe ser liberada o molestada.

Asimismo, en dicha frase inicial se menciona también al abuelito, mismo que podría entenderse como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el cual antes de los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón gobernó México durante poco más de siete décadas, por ende, sabría los alcances que tendría enfrentar o liberar al crimen organizado.

La controversial canción de los Tigres del Norte continúa integrando a otros personajes como el Zorro, quien menciona que advirtió la molestia que le ocasionaron a la perra con la siguiente frase:

“Por el zorro lo supimos que llegó a romper los platos y la cuerda de la perra la mordió por un buen rato, y yo creo que se soltó para armar un gran relajo”

Dicha estrofa retrata la alternancia política de México durante los primeros años de los 2000 cuando Vicente Fox asumió la presidencia y cambió aquellas negociaciones de poder y dinero que gobiernos anteriores mantenían como cuerda para contener al crimen organizado, no obstante, la situación alcanza un punto álgido cuando Felipe Calderón durante su gestión declara la guerra contra el narcotráfico.

Personajes como los cerdos y el granjero también aparecen en la narrativa de La Granja de los Jefes de Jefes, haciendo referencia a aquellos políticos que también han participado y se han beneficiado de los vínculos que autoridades han mantenido con el crimen organizado. En tanto, el granjero es una metáfora del pueblo mexicano que está cansado y ha perdido la confianza en su gobierno.

“Los puerquitos le ayudaron, se alimentan de la granja, diario quieren más maíz y se pierden las ganancias. Y el granjero que trabaja ya no les tiene confianza”, se escucha en la interpretación de Los Tigres del Norte.

El tema de Los Tigres del Norte retrata también los accidentes aéreos de funcionarios cercanos a Felipe Calderón (Foto: Archivo Infobae)

Otros de los episodios que marcaron indudablemente el sexenio del expresidente panista Felipe Calderón fueron sin duda los accidentes aéreos que padecieron funcionarios de su gestión como Juan Camilo Mouriño o Francisco Blake Mora, lo que desató rumores entre la prensa de la presunta responsabilidad del crimen organizado en los percances.

Como era de esperarse, los lamentables sucesos también fueron metaforizados por Los Tigres del Norte en La Granja a través de personajes como el gavilán y los pollitos.

“Se cayó un gavilán, los pollitos comentaron que si se cayó solito o los vientos lo tumbaron. Todos mis animalitos por el ruido se espantaron”, se escucha en la composición.

Adicionalmente el controversial tema de los Jefes de Jefes hacen mención a la incalculable cifra de muertos que la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón dejó a su paso, incluyendo a los sicarios que murieron en enfrentamientos o desde la cárcel personificándolos con el conejo.

“El conejo está muriendo dentro y fuera de la jaula, y a diario hay mucho muerto a lo largo de la granja porque ya no hay sembradíos como ayer con tanta alfalfa”, se expresa en una parte de La Granja.

Los Tigres del Norte hicieron un llamado al Pueblo Mexicano para enfrentarse al crimen organizado (Foto: Especial)

Ante el desalentador contexto que narran y la participación deficiente de los entes de seguridad y políticos que deberían haber detenido al crimen organizado, los Jefes de Jefes concluyen su tema con un llamado al pueblo mexicano a unirse y sacar al crimen organizado del país y con ello, la violencia que su presencia ha traído para la ciudadanía.

“Hoy tenemos día con día, mucha inseguridad porque se soltó la perra todo lo vino a regar. Entre todos los granjeros la tenemos que amarrar”

Al popularizarse La Granja de Los Tigres del Norte, la agrupación enfrentó una de las mayores controversias en su trayectoria artística ya que, como era de esperarse, el tema no fue del agrado de los entes poderosos del país por lo que fue censurada.

Pese a ello, en plataformas como YouTube aún es posible escuchar el tema y disfrutar del colorido video que hasta el momento en el que se escribe esta nota ya acumula más de 59 millones de reproducciones, consolidándose así como una de las canciones más exitosas de los Jefes de Jefes.

