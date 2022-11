El contundente consejo que Claudio Suárez dio al Tata Martino por la lesión de Raúl Jiménez

En la Selección Mexicana esperarían a Raúl Jiménez y a Tecatito Corona hasta el último momento, pero Claudio Suárez contrarió la postura de Gerardo Martino (Fotos: REUTERS/José Cabezas// Getty Images)

La cuenta regresiva para que Gerardo Martino de a conocer la lista definitiva de jugadores mexicanos que acudirán al Mundial de Qatar ha comenzado a generar tensión por la cercanía de la fecha. Aunque el timonel argentino ya cuenta con los nombres de 31 jugadores que viajarán a Girona para la última fase de la preparación, no tiene claridad sobre la convocatoria de Raúl Jiménez y Jesús Manuel Corona por sus lesiones. En ese sentido, Claudio Suárez le envió un contundente mensaje al entrenador.

Durante una entrevista con el periodista León Lecanda, el Emperador recomendó a Gerardo Martino tomar una decisión contundente como la que Javier Aguirre emprendió en vísperas de Corea-Japón 2002, cuando lo dejó fuera de la convocatoria por haber padecido una lesión semanas antes del arranque de la justa.

“Va a ser difícil para el Tata porque finalmente tiene que tomar una decisión. A lo mejor como ya los va a tener en el día a día y con los médicos tendrían que ver finalmente por el bien de la selección, no tocarse el corazón, porque me pasó con Javier Aguirre y por eso entiendo esta situación en donde el entrenador tiene la presión de que tiene que dar resultados”, declaró a los micrófonos de ESPN.

En declaraciones posteriores, Suárez justificó su tajante propuesta tomando en cuenta el nivel con el que contarán los jugadores a la hora de presentarse en el próximo partido amistoso o, incluso, en la etapa mundialista. Cabe mencionar que no todos los futbolistas que el Tata Martino tomó en cuenta han tenido la oportunidad de sumar minutos de juego en sus clubes.

“Héctor Herrera ya no jugó prácticamente en la MLS. Raúl Jiménez, que apenas se reportó con los Wolves y está tocando el balón o el Tecatito Corona que no sé si vaya a estar. Su entrenador (Jorge) Sampaoli como que ya lo está descartando y eso genera dudas. Eso es a lo que voy, porque no sabemos ni quiénes van a ser los titulares”, continuó en sus declaraciones.

Con la lista preliminar construida, la Selección Mexicana realizará sus dos últimos encuentros de preparación en Girona, España. El primer rival a enfrentar será el combinado de Irak, seguido por la Selección Nacional de Suecia. Ninguno de los equipos clasificó a la Copa del Mundo y ocupan la posición número 68 y 25, respectivamente, en la clasificación mundial realizada por la FIFA.

Claudio Suárez no acudió al Mundial de Corea Japón 2002 por una lesión (Foto: Getty Images)

A pesar de ello, Claudio Suárez consideró que el seleccionador nacional ya debería arrancar los dos encuentros con los jugadores que encararán la fase de grupos en el cuadro titular. Cabe mencionar que, ante la cercanía de los compromisos, es muy poco probable que tanto Raúl Jiménez como Jesús Manuel Corona puedan sumar minutos en el once inicial.

¿Cuáles son las lesiones de Raúl Jiménez y el Tecatito Corona?

En un año complicado para dos de los tres delanteros estelares de la selección tricolor, Raúl Jiménez no ha podido sumar minutos en jornadas recientes debido al padecimiento de una pubalgia. Por su parte, Jesús Manuel Tecatito Corona también ha perdido minutos de juego luego de haber sufrido una fractura de peroné durante una sesión de entrenamiento con el Sevilla.

El pronóstico para ambos jugadores fue reservado, por lo que ninguno de los médicos al tanto de sus casos pudo dar una respuesta certera sobre si podrían estar o no disponibles para la disputa de la Copa del Mundo. A pesar de ello, y gracias a que son sus principales apuestas en el ataque, el Tata Martino decidió esperar hasta el último minuto para saber si podrá contar con ellos.

SEGUIR LEYENDO: