AMLO defendió a Noroña luego de ser acusado de ser “desleal” a la pobreza franciscana

Fotos: CUARTOSCURO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expresó su respaldo al diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerando Fernández Noroña, luego de que fuera acusado de ir en contra de la austeridad republicana que impulsa el gobierno federal desde la autodenominada “Cuarta Transformación (4T)”.

Durante su conferencia de prensa de este 03 de noviembre, el mandatario aseguró que “hace falta educar” respecto a los señalamientos relizados en contra del funcionario del PT, mismo que fue duramente criticado al ser visto comprando dentro de un City Market.

“Con todo respeto hay que educarlo sobretodo porque son muy racista, muy clasistas y no se dan cuenta que somos iguales y ellos se sienten superiores”, atajó.

Cabe recordar que recientemente Fernandez Noroña protagonizó un escándalo, luego de que un video de él se viralizó: se trata de un material en donde una mujer lo sorprende dentro de un supermercado en Cuernavaca.

Su presencia en el establecimiento, según acusó la mujer, representaría un acto “fifí”, además de atentar en contra de la pobreza franciscana que el gobierno de AMLO ha impulsado desde su llegada al poder.

En este sentido, López Obrador reprochó los señalamientos de la mujer, ironizando su postura:

“El que lucha por una causa, el que está a favor de los pobres, pues no debe usar zapatos, sino huaraches, no se puede poner traje, no puede viajar en avión. A mí me lo han hecho”, aseguró el mandatario respecto a los señalamientos.

Información en desarrollo...