Las polémicas por las que han tachado a Fernández Noroña de “falso austero” y “prepotente”

Fernández Noroña ha dado de qué hablar en redes sociales por las controversias que ha protagonizado fuera de la Cámara de Diputados. (Ilustración: Infobae / Jovani Pérez)

Varias han sido las polémicas que han posicionado el nombre del diputado por el Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, en las primeras tendencias de redes sociales especialmente, aquellas relacionadas o suscitadas en los aeropuertos.

Y es que, cabe mencionar, el legislador afín de la Cuarta Transformación (4T) ha reclamado contantemente por la saturación que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez continúa padeciendo, aún con la entrada en operaciones del Felipe Ángeles (AIFA); esto, según él, es un claro reflejo de los intentos por “sabotear” a uno de los mega proyectos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sin embargo, no han sido estos reproches los que lo han colocado en el ojo público, sino otras controversias por las que se le ha cuestionado la austeridad que supuestamente debería profesar en razón del movimiento que aboga, ó, en el peor de los casos, por llegar hasta una agresión dentro del AICM.

Fernández Noroña “desleal” a la austeridad de la 4T: acusan usuarios

El más reciente escándalo se viralizó el 1 de noviembre, luego que una mujer sorprendiera y videograbara a Fernández Noroña dentro de un supermercado City Market, en Cuernavaca. Un acto que, según ella, recaería en “lo fifí” y atentaría contra la pobreza franciscana de la 4T - la bandera con la que AMLO recién llamó a sus militantes a evitar despilfarros.

El petista encaró la controversia con varias publicaciones en su cuenta de Twitter, en las que, tras llamar “farsantes” y “ridículos” a quienes secundaron los señalamientos, aseguró que él “nunca ha dicho que viva en pobreza franciscana”.

Aparte de acomplejados, creen que no tengo derecho a comprar en City Market. ¡Pobres de sus pequeños, lo que tienen que vivir! Abur. https://t.co/uzBbuTWPwC — Fernández Noroña (@fernandeznorona) November 2, 2022

Aunque dicho revuelo no suscitó al interior de un aeropuerto, esta no sería la primera ocasión que sorprenderían a Fernández Noroña llevando a cabo “prácticas fifí”, tales como hacer uso de salas VIP o Premium.

Así aconteció el pasado 3 de junio, luego que el periodista, Joaquín López-Dóriga, compartió una fotografía del legislador al interior de una Premium lounge, señalándolo de pregonar “un falso mensaje en los tiempos gloriosos y falsos de la 4T”: “Aquí el austero Fernández Noroña sin poder superar la p*nche tentación”, escribió en su cuenta de Twitter.

Ante el revuelo de la publicación, el petista salió a desmentir la inculpación del comunicador al afirmar que nunca ha negado gozar de la tarjeta de crédito que le da acceso a dichas salas - las cuales, según dijo, no son tan exclusivas como “los derechosos” aseguran.

“Tengo, me cuesta y pago desde hace muchos años. Yo soy miembro, para que se ardan los derechosos de American Express desde el 2011. ¿Me están oyendo inútiles de la derecha? (...) No es algo que yo ande ocultando”, expresó a sus espectadores, ante quienes reconoció que la austeridad no la implementa en su vida personal.

“No soy pobre, ni clase-mediero. Soy hijo del pueblo de origen trabajador; me reivindico como tal, pero mi ingreso es un buen ingreso y yo no soy austero”.

López-Dóriga "ventiló" a Fernández Noroña en una sala premium de un aeropuerto. (foto: @lopezdoriga)

De ese modo, Fernández Noroña explicó que la instrucción de respetar la bandera de la austeridad - que AMLO después cambió por la “pobreza franciscana” - es aplicable únicamente en las políticas públicas. Esto, destacó, aún cuando el presidente haya decidido implementarlo en su vida personal a fin de “demostrar que esas cosas no le interesan”.

“Se hacen bien p*ndejos que no entienden la diferencia en que personalmente seas austero y las políticas públicas de austeridad”.

En ese tenor, agregó que la “renuncia” de López Obrador a los lujos ha alentado a la despolitización y estigmatización de lo que debería o no tener derecho un militante de la izquierda: “Nadie me lo está regalando (...) Yo vivo de mi trabajo, de mi esfuerzo”, aseveró.

“Todo el proceso de repudio a la política ha hecho que pretendan meternos en el mismo costal y que casi quieran que pidamos disculpas por existir; por comer; por respirar (...) ¿A qué tenemos derecho según su visión de austeridad?”, cuestionó, para finalmente arremeter contra López-Dóriga.

“Es ridículo lo del salón disque VIP. ¿Qué credibilidad tiene López-Dóriga? Nadie se ocupa de lo intrascendente. Están golpéenme con cosas ridículas (...) Es irrelevante, es una perversidad”, atajó.

El legislador aclaró la diferencia entre poner en práctica la austeridad en las políticas públicas y la vida personal.

Noroña y “la grave agresión” que sufrió en el AICM

Otra de las controversias en las que el diputado se vio envuelto suscitó el 21 de octubre pasado, cuando, según él, fue agredido por otro sujeto dentro del AICM.

De acuerdo al relato de Noroña, un hombre de complexión corpulenta, alta y vestido de lentes y playera negra lo embistió justo en el puesto de revisión; esto, a los ojos del personal de la Secretaría de Marina (Semar) y de seguridad privada.

No obstante, el propio aeropuerto respondió a la denuncia pública del petista con un video que captó los momentos previos y posteriores a la agresión. Mismo, el cual le valió de ser tachado por parte de los internautas como “exagerado”, “cobarde” o “buscapleitos”.

“¿Y por qué no se defendió?” ó “¿Por qué siempre tiene problemas con todo mundo?”, escribieron algunos twitteros, aunque otros más sostuvieron que el sujeto sí tuvo intención de dañarlo. “Buena la cultura y educación de la derecha. Sigan demostrando quiénes son en realidad”.

