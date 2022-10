Los memes más divertidos con los que internautas reaccionaron a la “agresión” de Fernández Noroña en el AICM

Usuarios en redes sociales reaccionaron con memes al nuevo escándalo del diputado del Partido del Trabajo (Foto: Captura de pantalla Twitter)

Gerardo Fernández Noroña se ha consolidado como uno de los políticos mexicanos más controversiales de los últimos años. Si bien ha ganado relevancia por protagonizar algunos de los debates más tensos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, lo cierto es que el diputado del Partido del Trabajo (PT) también se ha visto envuelto en diversos escándalos, tal y como sucedió el pasado viernes.

Fue a través de sus redes sociales que Fernández Noroña denunció haber sido víctima de una supuesta “embestida” por parte de un ciudadano dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), situación que desató su enojo al asegurar que autoridades del puerto aéreo actuaron con total impunidad con su agresor.

Horas más tarde, la cuenta verificada del Aeropuerto Internacional Benito Juárez publicó el video del momento exacto en donde el diputado es presuntamente agredido, no obstante, lo que el militante del Partido del Trabajo (PT) no se esperaba es que dicha publicación pondría en tela de juicio su versión sobre los hechos.

Como era de esperarse, la polémica de Gerardo Fernández Noroña causó gran revuelo en redes sociales; y es que no es un secreto que aunque actualmente es considerado uno de los diputados más populares y seguidos, también cuenta con una gran cantidad de opositores y detractores que aprovecharon la circunstancia para burlarse con los divertidos y siempre confiables memes.

De acuerdo con lo expuesto en un inicio por el diputado del Partido del Trabajo (PT), él se encontraba en un filtro de seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) cuando un ciudadano lo embistió sin motivo aparente.

Del mismo modo, Gerardo Fernández Noroña mencionó en su relato que la agresión sucedió frente a un elemento de la Secretaría de Marina (Semar) identificado como Ricardo Diego Joaquín, así como de oficiales de seguridad privada. No obstante, nadie hizo nada por detener a su presunto agresor.

El político mexicano calificó la situación como una “grave agresión”, en tanto que aseguró que se trató de una total provocación a la que sus impulsos -supuestamente- no sucumbieron.

Tras la denuncia del diputado del Partido del Trabajo (PT), la cuenta verificada de l Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) compartió el video del momento exacto de la agresión con la finalidad de brindar “claridad y precisión a la opinión pública”.

En dicha grabación se observa a Gerardo Fernández Noroña y a sus acompañantes someterse a una revisión de equipaje en uno de los filtros de seguridad del puerto aéreo. Aunque el video no tiene audio, el semblante del diputado se percibe molesto mientras que dicho procedimiento retrasó el flujo de otros pasajeros que se encontraban en el sitio.

Fue en ese momento cuando un ciudadano, cuya identidad no ha sido revelada, pasó bruscamente por un costado de Gerardo Fernández Noroña. Entre vociferaciones, el político mexicano reaccionó abruptamente al empujón y se le fue encima mientras que las mujeres que lo acompañaban trataban de contenerlo.

En un segundo ángulo se observa al presunto agresor abandonar dicha sala mientras que una de las mujeres que acompañaba a Noroña le seguía reclamando por los hechos.

Tras viralizarse dicho video Gerardo Fernández Noroña fue bautizado como el Alfredo Adame de la política ya que, señalaron, no es la primera vez que el diputado reacciona con una actitud prepotente y grosera con la ciudadanía.

“No puedo dejar de tuitear unos días porque Noroña hace de las suyas con su actitud soberbia y prepotente. No importa cuando leas este tuit”; “Noroña es el Alfredo Adame de la política? Hasta que no llegue alguien y le ponga una buena madriza va a entender?”; “El ‘compañero diputado’ Fernández Noroña no es un digno representante de la 4T que postula una revolución pacífica de las conciencias. No se puede ir por la vida con una actitud provocadora y pendenciera buscando siempre privilegios especiales”, fueron algunos de los comentarios de usuarios en redes sociales.

