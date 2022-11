“Les quedó bien Vecna”; así luce la decoración de Halloween basada en Stranger Things en una casa de Naucalpan

Adornos de Stranger Things en casa de Naucalpan (Foto: Netflix)

Con motivo de los festejos de Halloween, habitantes de una casa del municipio de Naucalpan, Estado de México, colocaron adornos temáticos a la exitosa serie de terror y ciencia ficción, Stranger Things, asombrando a todos sus vecinos e incluso llamando la atención de Netflix.

La cuenta oficial de Latinoamérica del servicio de streaming publicó varias fotografías de los adornos del domicilio, asegurando que les había quedado “bien Vecna” su portal al otro mundo, donde se encuentran los enemigos de Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown, y sus amigos.

“Les quedó bien Vecna. En Naucalpan, Estado de México se abrió un portal al Upside Down”, dijo Netflix.

Como era de esperar, muchos usuarios de redes sociales interactuaron con la publicación de la responsable de la serie, asegurando que los adornos están increíbles y otros bromeando con que el municipio no necesita ficción porque ya se parece al “Upside Down”.

(Foto: Netflix)

“Brutal!!!”, “Naucalpan es el upside down”, “Está mejor el Upside Down que Naucalpan”, “Necesito ir allá”, “De Naucalpan para el mundo”, “Rifadisimo” e “Investigaré donde es esa casa para ir a tomarme fotos...”, fueron algunos de los comentarios.

Entre los elementos que colocaron los habitantes de ese domicilio de Naucalpan está un Vecna sosteniéndose con sus tentáculos de dos árboles que se encuentran de lado a lado. También incluyeron las luces en cada letra del abecedario que aparecieron desde la primera temporada y fueron usadas para que Joyce Byers, interpretada por Winona Ryder, hablara con su hijo Will, interpretado por Noah Schnapp, mientras se encontraba en el otro lado del mundo.

Igualmente está la figura de un Demogorgon con la boca abierta, listo para atacar. A pesar de la aparición de Vecna en la última temporada, dándole sentido a muchas cosas, este monstruo se convirtió en la insignia de la serie. A lo largo de las temporadas, le dio un buen tormento a Will, también atacó a Nancy Wheeler, interpretada por Natalia Dyer, y fue el responsable de la desaparición de Barb Holland, la mejor amiga de Nancy en la primera temporada.

(Foto: Netflix)

En una esquina de la casa colocaron un gran decorado simulando el portal al Upside Down, y finalmente, no podía faltar un maniquí de espaldas simulando a Max Mayfield, interpretada por la actriz Sadie Sink, mientras escucha la canción Running Up That Hill de Kate Bush para evitar que Vecna la asesine.

(Foto: Netflix)

Para concluir los adornos temáticos colocaron series de luces rojas, así como varios focos del mismo color alrededor de toda la fachada para darle un mejor ambiente. Por seguridad no se ha compartido la dirección de la vivienda, pero es posible que algunos vecinos del municipio puedan verla en esta temporada.

Quinta temporada de Stranger Things

El pasado 2 de agosto la quinta temporada de Stranger Things comenzó a escribirse oficialmente por los hermanos Duffer y el equipo de guionistas que componen la producción de Netflix. Así lo dejó saber la cuenta oficial de la serie en sus redes sociales. Tras el éxito de la cuarta entrega que se lanzó en dos partes en mayo y julio de este año, la serie de ciencia ficción continuará con una última tanda de episodios centrados en la última batalla de los chicos de Hawkins contra Vecna.

