Perro con pierna humana llevó a la localización de fosa clandestina en Irapuato

Fosa Clandestina encontrada por un perro con una pierna en Irapuato/Foto de Archivo (Foto: Cuartoscuro)

A unos días del impactante video de un perro con una cabeza humana en calles de Zacatecas, pobladores del municipio de Irapuato, Guanajuato, encontraron a un perro con una pierna que los llevó hasta una fosa clandestina.

El hallazgo ocurrió en la colonia Santa Fe, una zona marginada que se encuentra cerca de las vías del tren. Habrían sido dos llamadas anónimas las que alertaron a la Policía Municipal y al colectivo Hasta Encontrarse sobre el avistamiento del animal con la extremidad humana.

Ante el aviso, las autoridades y personas buscadoras terminaron en un terreno que estaba siendo usado como fosa clandestina, apenas oculto por unas paredes que delimitaban el lugar.

Fue gracias al can, que llevaba en el hocico “una pista”, que los pobladores alertaron a autoridades, obligando que se presentaran peritos y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudir la zona, donde también se encuentra el CBTIS 65 de Irapuato, en la salida a León.

Desde el viernes pasados los peritos habrían iniciado con la exhumación de los cuerpos, los cuales estaban contenidos en bolsas negras emplayadas con plástico.

Las labores de búsqueda se realizaron en Irapuato (Foto: Twitter/@OpinionBajio)

“En una calle de terracería, a un costado de la barda de las vías del ferrocarril, en el Fraccionamiento Santa Fe 2da Sección se localizó un resto corpóreo (extremidad inferior) y dentro del predio bardeado con ladrillo rojo, se encontraron bolsas enterradas con olor fétido. Perito Criminalista procesa el lugar y se procede al traslado a SEMEFO para la práctica de la necropsia de ley”, señaló la autoridad.

Tras las labores del personal de la Fiscalía, se extrajeron del sitio un total de 44 bolsas que tenían la apariencia de paquetes. A pesar de haber contabilizado la sustracción, las autoridades aún no determinan el número de las víctimas.

Ese mismo viernes acudieron miembros de la Brigada Independiente de búsqueda para participar en el rescate de los cuerpos, no obstante, como era de esperar las autoridades no les permitieron el paso, así que optaron por retirarse, pues sumado a ello, estaba anocheciendo y no había alumbrado público en esa zona que es considerada peligrosa.

“Es una zona peligrosa, ya era muy tarde y no hubo apertura de parte de la Fiscalía; no nos dejaron entrevistarnos con el Ministerio Público, Sedena y la Guardia Nacional estuvieron resguardando y fueron más cerrados”, señaló para Proceso Karla Martínez, miembro de Hasta Encontrarte y la Brigada independiente de búsqueda.

Encontraron restos de al menos seis personas en fosas clandestinas en el municipio de Huaniqueo, Michoacán (Foto: Twitter/@JuanJoseRosales)

Añadió que este tipo de hallazgos no es nuevo, ya que en el pasado han encontrado predios solitarios, alrededor de zonas habitadas, que están en calidad de terrenos con bardas, donde los delincuentes pueden acceder a abandonar los cuerpos sin que nadie los vea.

En tanto, los vecinos del lugar apuntaron que nunca habían visto o escuchado nada que les hiciera sospechar que había dentro una fosa clandestina.

El lugar, a pesar de ser de terracería es de fácil acceso desde un automóvil. Extraoficialmente, se dice que recientemente el lugar comenzó a ser usado por un grupo de la delincuencia organizada, ya que los restos no parecían tener mucho tiempo de descomposición. Asimismo, se sospecha que algunas de las víctimas pudieron ser torturadas.

El lunes 31 la Fiscalía dio por terminada la exhumación tras recuperar 44 bolsas de restos humanos. La Brigada Independiente coadyuvó en las labores en la fosa clandestina.

SEGUIR LEYENDO: