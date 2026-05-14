Marcelo Ebrard anuncia firma de acuerdo con UE para el 27 de mayo: ¿Qué sector tendrá cero arancel?

Marcelo Ebrard, secretario de Economía frente a banderas la Unión Europea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard anunció la fecha programada para la firma del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea.

De acuerdo con el funcionario, el próximo 27 de mayo se llevará a cabo la reunión para la modernización del tratado que permitirá a las empresas y agricultores mexicanos acceder a un mercado de al menos 450 millones de personas.

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¿Cuál es el sector más beneficiado tras el acuerdo comercial entre México y la Unión Europea?

Durante el foro organizado por El Financiero, Ebrard dio a conocer las nuevas oportunidades y beneficios que obtendrá el país con la validación del pacto con las naciones europeas.

Entre lo más destacado se encuentra que el sector agroindustrial tendrá mayor ganancia frente a otras industrias al quedar con cero arancel.

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“Creo que es muy buena noticia para México, todo lo que es agropecuario, pero también industria automotriz y autopartes que nos importan muchísimo ahorita a nosotros. Todos esos tres campos, en particular. Sin aranceles, nos quitan aranceles”, declaró.

Por otro lado, también manifestó que dentro de los objetivos principales de la alianza se busca incrementar al 50% las exportaciones que México realiza a la Unión Europea para el 2030.

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La presidenta Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen.

CDMX será sede de la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea

La capital del país se prepara para ser sede de una reunión de alto nivel entre México y la UE, donde la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo António Costa firmarán el Acuerdo Global Modernizado.

Se busca actualizar el tratado original del año 2000 y fortalecer la relación bilateral en diversos frentes, de acuerdo con lo informado por el canciller Roberto Velasco durante la conferencia matutina del pasado martes 12 de mayo.

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Estos son los cambios relevantes de la alianza:

Desgravación de nuevos productos y acceso preferencial al mercado europeo para productos agroalimentarios mexicanos.

Reconocimiento de denominaciones de origen mexicanas.

Un capítulo nuevo sobre comercio digital, ausente en el tratado original.

Por primera vez, un capítulo específico dedicado a PYMES.

Este acto también será emblemático en materia de género, pues la mandataria mexicana recordó que el acuerdo comercial lleva la firma de dos mujeres líderes: ella y Ursula von der Leyen.

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“En Europa hay un 30% de representación de mujeres en sus congresos, incluido el de la Unión Europea. En México tenemos 50% en los congresos estatales y en el Congreso Federal, además de mujer presidenta”, señaló.