Entre altares y ofrendas, México despidió octubre con la cifra de homicidios más alta del 2022

Octubre cerró como el mes más violento del 2022. (Foto: Jovani Pérez/Infobae)

México recibió las festividades por el Día de los Muertos con la cifra de asesinatos más alta en lo que va del 2022, esto, tras cerrar el mes de octubre con 2 mil 481 asesinatos acumulados; superando así a mayo que se había colocado como el más violento del año, con 2 mil 472 .

De acuerdo con el recuento de cifras diarias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), un promedio de 80 personas fueron asesinadas por día. Según los registros, el sábado 15 de octubre cerró como el más mortal del mes luego de sumar 107 casos; 12 de éstos registrados durante la masacre de Irapuato, en Guanajuato, suscitada en la noche de aquel día.

Cabe recordar que la entidad gobernada por Diego Sinhue Rodríguez se ha posicionado en el primer lugar (con poca fluctuación) del listado Federal de las entidades con más homicidios dolosos. Lamentablemente, para octubre el panorama no cambió y el estado del centro de México cerró con poco más de 260 víctimas de este delito; su día más violento fue el viernes 21 de octubre, con 21 asesinatos.

Por su parte, las cinco entidades restantes que, junto con Guanajuato, concentran casi el 50% de los asesinatos en el país también defendieron dicho título durante octubre: Estado de México (Edomex) cerró el décimo mes del 2022 con más de 170 homicidios dolosos; Michoacán cerró con 144; Jalisco superó los 120 asesinatos; Baja California tuvo 94, y Chihuahua casi alcanzó los 90 casos.

El 15 de octubre cerró como el día más violento del mes al registrar 07 homicidios. (Infografía: Infobae)

Qué sucedió en el día más violento de octubre

Corrían las 20:30 horas del sábado 15 de octubre: un día habitual en el que las y los gustosos de la vida nocturna en varios rincones de la República mexicana salen a disfrutar una noche de diversión, música y fiesta.

Sin embargo, la diversión de quienes acudieron al bar La Texana, también conocido como El Pantano, fue quebrantada por un grupo armado que irrumpió en el inmueble para abrir fuego indiscriminadamente contra los comensales. Aunque los agresores supuestamente iban por tres objetivos, el saldo final fue de 12 personas ejecutadas, seis hombres y seis mujeres.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, una de las líneas de investigación apunta que el bar aparentemente fungía como un punto de venta de drogas. En ese tenor, señaló que algunas de las víctimas mortales contaban con antecedentes delictivos.

Por otra parte, el Estado de México fue la segunda entidad con más homicidios registrados en aquel día, mismo en el cual se halló el cuerpo del fotógrafo, Óscar Chávez Báez, en un anfiteatro del municipio de Tlalnepantla.

El joven de 30 años fue visto por última vez en la madrugada del 8 de octubre afuera de su domicilio en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX). Su desaparición fue reportada por familiares y amigos, quienes inmediatamente iniciaron las indagaciones por su cuenta, aunque sin mucho éxito.

La masacre de Irapuato, en Guanajuato, se reportó el 15 de octubre: el día más violento del décimo mes del 2022. (Foto: Especial)

Masacres, balaceras, perros con cabezas humanas y asesinatos a políticos: así cerró octubre

El mes popularmente conocido por las festividades de Halloween, o noche de brujas, vivió una serie de eventos que refrendaron la imperante ola de violencia que atenta día con día a la ciudadanía - especialmente, de las entidades más violentas.

Una de las escenas más crudas del sangriento panorama fue la escena de un perro que paseaba con una cabeza humana en el hocico por las calles del municipio de Monte Escobedo, en Zacatecas. Esto, durante la noche del jueves 27 de octubre, cuando la República sumó 92 asesinatos, el tercer-cuarto día más violento del mes.

Dos días después (el 29), la entidad gobernada por David Monreal registró un ataque armado contra el esposo de la presidenta municipal de Acapulco, Yanet Morales Huizar, presuntamente orquestado por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin embargo, en las semanas previas también se reportaron agresiones a políticos y ex políticos, tales como la diputada Gabriela Marín en Cuernavaca; Guillermo Cortés Escandón, ex edil de Teotlaco en Puebla; Gregorio Arias Pérez, ex presidente municipal de Comalcalco, Tabasco, y Conrado Mendoza Almeda, de San Miguel Totolapan - siendo este último una de las 20 víctimas de la masacre que azotó a dicha demarcación de Guerrero el 5 de octubre, cuando el estado costeño reportó su día más violento al sumar 22 homicidios dolosos.

Finalmente, en el segundo día de octubre trascendió la balacera en un centro comercial de Zapopan, en Jalisco, en la cual falleció una persona y otras dos más resultaron heridas. El hecho generó conmoción entre la ciudadanía por las sensibles imágenes y clips que documentaron la angustia de las personas que sólo querían disfrutar una tarde de domingo en la Plaza Andares.

