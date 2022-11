Mario Delgado se burló de encuesta del INE que favorece la Reforma Electoral: “Le salió el tiro por la culata”

El dirigente de Morena se burló de la encuesta del INE que favorece la Reforma Electoral del presidente López Obrador (Foto: Cuartoscuro)

Luego de darse a conocer una encuesta realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) en el que se destacó que más de la mitad de los ciudadanos encuestados se manifestaron en favor de la reforma electoral, las críticas y burlas no han dejado de llover, entre ellas, la del dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo.

Este miércoles 2 de noviembre, a través de su cuenta oficial de Twitter, el líder del partido guinda ironizó en que con los resultados de la encuesta, al órgano electoral “le salió el tiro por la culata” su intento de frenar la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Al INE le salió el tiro por la culata y en su propia encuesta el pueblo aprueba la iniciativa de reforma electoral propuesta por nuestro Presidente López Obrador. ¡La Reforma Electoral Va!”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios salieron en defensa del Instituto Electoral al asegurar que la reforma presidencial no pasará.

“No pasará”, “Mario no mientas, lo que se respalda es que se disminuya el costo, no que desaparezca” y “La Reforma Electoral No Va. Sigan de tercos y van a despertar al verdadero poder ciudadano”, fueron algunas de las respuestas.

Y es que este miércoles se revelaron los resultados de una encuesta realizada por el órgano electoral, en la que se muestra que la iniciativa de reforma del presidente López Obrador cuenta con hasta el 93% de aprobación.

Según se detalló en el documento interno, la propuesta con mayor respaldo es la reducción de recursos a partidos políticos, con un apoyo del 93%; mientras que 78 por ciento mostró acuerdo en que consejeros y magistrados sean electos mediante voto popular.

El Segundo levantamiento telefónico coyuntural de 2022 fue realizado entre el 9 y 10 de septiembre a partir de 400 entrevistas efectivas, entre los principales resultados se encuentran:

-El 51% de las personas está de acuerdo en que se lleve a cabo una reforma electoral; no obstante, la opinión está dividida entre quienes lo ven muy necesario (23 por ciento) y quienes no (25 por ciento).

-El 78% de los encuestados está a favor de que las consejerías y magistraturas sean electas por la ciudadanía; mientras que el 52 por ciento pidió que el INE sea sustituido por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).

-72% de las personas consideró que los partidos políticos reciben demasiado presupuesto, y el 96% de este grupo está de acuerdo en destinarles menores recursos.

“La opinión positiva hacia el Instituto disminuyó 11 puntos de 2021 (67%) a septiembre de 2022 (56%) y, en este mismo periodo, la negativa aumentó 5 puntos (de 17 a 22%)”

👀 Oculta @INEMexico encuesta que favorece la #ReformaElectoralVa.



El Instituto habría realizado un segundo levantamiento telefónico para conocer la opinión del Pueblo sobre la Reforma Electoral.



Los resultados no son los que esperaban 🧵 pic.twitter.com/2g3jJuzhqo — Morena INE (@morenaine) November 1, 2022

En el documento también se detalló que el 43% de los encuestados “cree que el Instituto gasta demasiado: de este grupo, 55 por ciento está a favor de reducir su presupuesto, propuesta planteada en la reforma electoral”.

Asimismo, los resultados señalaron que el 68% de las personas entrevistadas aprueban la labor que realiza el INE en la organización de las elecciones, mientras que el otro 29% lo desaprueba.

En tanto, el sondeo también reveló que al menos un 25% de los ciudadanos considera que el INE “funciona bien, no requiere cambios” mientras que un 40% piensa que “requiere algunos cambios menores”.

