Esperan abarrotar las calles en la megamarcha para defender al INE

La marcha se llevará a cabo el 13 de noviembre a las 10:30 horas del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez. (Foto: @redesunidosmx).

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha repetido en diversas ocasiones que el Instituto Nacional Electoral (INE) no va a desaparecer, el discurso del mandatario no ha sido tan convincente para muchos actores políticos y sociedad civil en general, pues se espera que la concentración para defender al órgano electoral, se convertirá en una megamarcha.

A lo anterior, el Frente Cívico Nacional, a través de su cuenta oficial de Twitter, emitió un comunicado con información sobre la marcha convocada para el próximo 13 de noviembre; en dicho documento resaltaron que no importa si alguien no puede asistir a la manifestación que se tiene prevista para la segunda semana de noviembre, ya que quienes están a favor de salvar al INE, pueden expresar su apoyo a través de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y todas las redes sociales, así como mantas, calcomanías en casas y automóviles.

“Hemos recibido una amplia respuesta a esa convocatoria y esperamos la asistencia de miles de personas de la zona metropolitana de la CDMX, pero también hemos convocado a quien quiera sumarse a asistir de otras entidades”, e invitaron a escribir las razones por las que defienden al INE a través de las redes sociales.

En dicho documento también se sugiere colocar mantas en las casas, edificios y lugares de trabajo, así como calcomanías en autos y transporte público como muestra de apoyo; además, solicitaron a los interesados acudir a los órganos electorales locales (OPLES), los comités distritales y locales del INE a entregar un manifiesto de respaldo, reconocimiento y solidaridad.

El Frente Cívico Nacional invitó a colocar mantas en casas y edificios en apoyo al INE. (Foto: @redesunidosmx).

También promovieron un evento cerrado o abierto con ciudadanos y acompañar desde sus estados la movilización nacional, coordinándose con líderes sociales, partidarios, legisladores, alcaldes, regidores, empresarios, académicos, artistas y todas aquellas personas a quienes les interesa mostrar apoyo al INE.

“El FCN y UNID@S dimos el primer paso para convocar, a organizarnos en defensa de la democracia y el INE, el encuentro fue un éxito, pero no somos los jefes de nadie, todos nos necesitamos y nos entusiasma la respuesta de tantas organizaciones, ciudadanos, personalidades y ahora partidos que se están sumando”, agregaron.

El Frente Cívico Nacional y la organización Unid@s, que son impulsadas, entre otros personajes, por los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, convocaron a la “Marcha por la Democracia, El INE no se toca” en defensa de del Instituto Nacional Electoral el 13 de noviembre a las 10:30 horas del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, donde se llevarán diversas acciones de apoyo en favor de los órganos locales en los estados.

Cabe señalar que Claudio X. González se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) luego de que éste lo criticó por convocar una marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), el empresario desmintió ser el organizador de dicha manifestación, y señaló a organizaciones de la sociedad civil y a ciudadanos como los impulsores de esta protesta contra la reforma electoral.

Claudio X. González aseguró que él no convocó a la marcha, sino organizaciones de la sociedad civil. (Foto: Cuartoscuro)

Fue el pasado 28 de abril cuando López Obrador presentó la iniciativa de reforma electoral durante una conferencia de prensa desde Palacio Nacional. Una de las cuestiones más controversiales que criticaron las y los ciudadanos fue la eliminación del INE y de los organismos locales.

Días después, AMLO defendió la Reforma Electoral y argumentó que el INE no desaparecerá, lo que busca es evitar “un fraude”, el mandatario acusó a opositores de realizar una campaña de desprestigio en contra de la propuesta de reforma. “Tienen una campaña engañando a la gente (...) Es una reforma electoral para que haya democracia, no es desaparecer al órgano encargado de organizar las elecciones, eso no va a desaparecer, ni tampoco el tribunal. Lo que no queremos es que continúe este sistema corrupto, antidemocrático, que está en poder de los conservadores, porque son capaces de hacer un fraude más adelante”, dijo.

