“Stranger Things” tendrá tienda en Miami: cuándo abre y cómo reservar una visita

En Stranger Things: The Store puedes adentrarte en el distintivo mundo de la serie. (Netflix)

Miami será la sede de la nueva tienda temática de la serie Stranger Things (Mentes peligrosas), la más popular en la historia de Netflix. Ahora los fanáticos de la mítica ciudad Hawkins, en Indiana, podrán sumergirse en una experiencia realista, que recrea algunos de los sitios más populares del show, y comprar mercancía solo disponible en la tienda.

El mall de Aventura es uno de los más frecuentados de la ciudad, con tiendas de marcas exclusivas y una gran variedad de restaurantes. Se espera que, al igual que las tiendas pop-up anteriores en las ciudades de Nueva York, Los Ángeles, Dallas, Chicago y París, Stranger Things en Miami tenga alta demanda. Aunque se admiten clientes sin cita previa, los organizadores recomiendan reservar con antelación y de forma gratuita en el sitio StrangerThings-store.com. “Estamos encantados de traer esta experiencia minorista a Miami y darles a los fanáticos de Stranger Things la oportunidad de celebrar su amor por este fenómeno global”, dijo en un comunicado Greg Lombardo, jefe de experiencias en Netflix.

Dentro de Stranger Things: The Store, los fanáticos obtendrán una muestra inmersiva del universo excéntrico del programa y entrarán en un mundo en el que Corey Hart, Huey Lewis and the News y Metallica están de moda como no vistos desde 1986. Aunque la mayor parte de la mercancía será exclusiva de la tienda, se pueden comprar algunos artículos en Netflix.shop.

Video promocional para la serie de Netflix "Stranger Things", que abrirá en el Miami el 26 de octubre, en el mall de Aventura.

La tienda abrirá el 26 de octubre, a tiempo para Halloween, y para el día oficial de Stranger Things, el 6 de noviembre. No hay información de cuándo cerrará. Aunque el ambiente recreado es de la década de 1980, no es posible pagar en efectivo. “Aceptamos todas las principales tarjetas de crédito, tarjetas de débito, Google Pay, Apple Pay o cualquier forma de pago sin contacto”, informó un representante de la agencia de publicidad Hunt & Gather.

Dónde: Aventura Mall, 19501 Biscayne Blvd, Aventura, 33180.

Cuándo: Desde el 26 de octubre

Horarios: Lunes a sábados de 11:00 de la mañana a 9:00 de la noche; domigos de 11:00 de la mañana a 8:00 de la noche

La mayor parte del merchandising solo estará disponible en la tienda. (Netflix)





Los visitantes podrán caminar por adaptaciones de tus sitios favoritos. (Netflix)





Las instalaciones realistas de escenarios de "Stranger Things" hacen posible imaginarse dentro de la serie. (Netflix)





No podrá faltar la obligatoria foto con "El Monstruo". (Netflix)





Bienvenido a Hawkins, el mítico pueblo de la serie. (Netflix)





La tienda llega a tiempo para Halloween, para que puedas ostentar tu disfraz de Stranger Things en un ambiente realista.





En el Palace Arcade encontrarás videojuegos clásicos como Pac-Man y Dig Dug que se juegan en la serie. (Netflix)









Se esperan largas colas para entrar a la tienda de Stranger Things. (Netflix)

