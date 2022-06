Joaquín López-Doriga se lanzó contra Fernández Noroña por “falsa” austeridad: “P*nch* tentación”

(fotos: CUARTOSCURO)

Durante la noche de este 3 de junio, el periodista Joaquín López-Doriga se mostró indignado ante una fotografía del diputado Gerardo Fernández Noroña, quien se encontraba en una sala premium de un aeropuerto.

Ya que en redes sociales comenzó a difundirse una imagen del legislador perteneciente al Partido del Trabajo (PT) y quien es un férreo simpatizante de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en un Premium Lounge.

Y esta imagen llegó a los ojos del comunicador, quien se ha posicionado críticamente con respecto al gobierno de López Obrador.

En este caso señaló que el diputado no pudo aguantarse la “pinche tentación” de estar en aquella sala a costa del financiamiento público, lo que tachó como un mensaje que muestra la falsedad de la austeridad de la 4T.

“Aquí el austero @fernandeznorona sin poder superar la pinche tentación de un instante en el premium lounge a costa del financiamiento público. El falso mensaje en los tiempos gloriosos, y falsos, de la 4-T”

Fernández Noroña en Premium Lounge (foto: @lopezdoriga)

Sin embargo, a pesar de que en los últimos días el diputado ha sido objeto de burlas por su apodo de Changoleón, varios de los internautas criticaron el comentario del periodista y conductor señalando que la austeridad era a nivel gubernamental y no personal.

Mientras que otros se burlaron del conductor señalando que estaba obsesionado con el legislador: “Estás seguro que es con financiamiento público? Yo diría que cada vez se nota más el coraje y la desesperación en ustedes.”; “Jajaja estimado Joaquín, me extraña que usted con tanta frecuencia que acude a aeropuertos, no tenga conocimiento qué sale más barato”; “Ay Joaquín no das una, das pena.”, fueron algunos de los comentarios.

Y es que entre las críticas que ha acumulado la 4T a lo largo de su gobierno, ha sido contra el mensaje de austeridad Republicana que pregona el presidente, principalmente después de que fuera descubierta la mansión en Texas en la que vivía el hijo mayor de AMLO, José Ramon López Beltrán, así como los viajes a diversas partes del país con su pareja.

Denise Dresser puso en duda la austeridad republicana de la Cuarta Transformación tras los ataques de Claudia Sheinbaum al INE (Foto: Cuartoscuro)

Mientras que en días recientes, debido al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en favor del Instituto Nacional Electoral (INE), hizo que AMLO declarara en una de sus conferencias matutinas que se debía pasar de austeridad Republicana a “pobreza franciscana”.

Ya que dicho fallo invalidaba el recorte presupuestal al Instituto de cerca de un 26%, ya que consideraron que no había sido debidamente justificado por la Cámara de Diputados. Además de que este recorte impediría su debido funcionamiento.

Por lo que el presidente se posicionó en contra, ya que fue él mismo quien impulsó la iniciativa.

“Ya estoy pensando qué le vamos a dar otra vuelta a la tuerca porque hace falta darle más al pueblo, y a ver si es posible pasar de la austeridad republicana a una fase superior, podría llamarse pobreza franciscana”

Del mismo modo se posicionó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien llamó a la austeridad y consideró que “la democracia no debería estar asociada a un gasto excesivo”.

El consejero presidente del INE aplaudió el fallo de la SCJN Foto: @INETV

Y añadió que un consejero del INE no debería tener un sueldo más grande al del presidente de México: “Los organismos electorales deberían de demostrar austeridad, es lamentable que no se den cuenta que son tiempos de transformación”

Por lo que la politóloga Denise Dresser, crítica del gobierno de AMLO, reviró a través de su cuenta de Twitter mencionando diversos casos controversiales que ha enfrentado la 4T.

“¿y el sueldo de Carolina Esquer, los mítines en CDMX, los vuelos de Adán Augusto López, Mario Delgado, Geraldine Ponce etc. en avión militar o privado, las casas de Marina Vitela, el gasto de Palacio Nacional, los millones a empresas fantasma?” redactó Dresser.

