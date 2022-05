Noroña se quejó de retrasos en vuelos del AICM: “Pero siguen de necios saboteando al AIFA”

Noroña se quejó de la aerolínea Viva Aerobus. Fotos: CUARTOSCURO

El diputado del Partido del Trabajo (PT) Gerardo Fernández Noroña criticó a través de Twitter al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) debido al retraso que tuvo en su vuelo con dirección a Guadalajara para participar en una conferencia en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUSH). Además reiteró la importancia de ofrecer más vuelos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Todo comenzó cuando Fernández Noroña denunció que se levantó en la madrugada para estar a las siete de la mañana en el aeropuerto y señaló que su vuelo con Viva Aerobus programado a las ocho de la mañana tenía dos horas de retraso. “Mi participación estaba programada a las 11 de la mañana, llegaré si bien van las cosas a las 11:30 al aeropuerto”, comentó vía Twitter.

Después prosiguió: “Pues ahora dicen que el vuelo de @VivaAerobus que saldría a Guadalajara a las ocho de la mañana, saldrá a las 10:35, llegando tentativamente al mediodía a Guadalajara. Ahí la llevamos, pero siguen de necios saboteando al @aifa_aeropuerto”.

El diputado mencionó que tenía que estar en Guadalajara para una participación. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Además mencionó que el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova Vianello si llegaría a tiempo a las 11 de la mañana y señaló que la razón es que el INE México no “abarata” la democracia.

“Lo único que no le perdonaré a @VivaAerobus es que ya no podré desayunar unos taquitos de mariscos en Avenida La Paz, en Guadalajara”, mencionó en otro tuit.

Continuó quejándose de las líneas aéreas y señaló que el vuelo que debió de salir a las ocho de la mañana se retrasó tres horas y escribió: “Inconcebible. Las líneas aéreas te pueden maltratar de esa manera, pero no se te ocurra a ti llegar cinco minutos tarde”.

El diputado festejó el momento en el que pudo abordar su vuelo. Foto: Twitter/ @fernandeznorona

El político continuó: “La conclusión al quedarme varado aquí en el aeropuerto, ver cómo los vuelos van a tope y las dificultades para poder armar una agenda que me permita ir a los diferentes estados en estos días me deja en claro que lo que necesito no es una Volvo, sino un avión”.

Después aseguró que se trataba de sarcasmo ya que no tiene que ver con lujos sino con efectividad, mencionó en relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador y los vuelos comerciales en los que viaja, sin embargo él no puede ir y regresar a un destino en el mismo día, como por ejemplo el sábado realizar la ida y vuelta a Chetumal.

El vuelo del diputado se retrasó en tres ocasiones. REUTERS / Edgard Garrido

Nuevamente mencionó la situación de su vuelo, pues se retrasó una hora más: “En verdad es desesperante la impunidad de las líneas aéreas. Ahora @VivaAerobus dice que el vuelo que debió salir a las ocho de la mañana saldrá a las 12 y tampoco hay seguridad de que así sea. Prácticamente se jodieron mi asistencia a la UdeG, y debo volar obligadamente”.

Afirmó además que si se trataba de un sabotaje “de nada les sirvió”, puesto que logró conectarse vía zoom a su intervención en el CUSH de la UdeG. Declaró que estas situaciones no pasarían si se utilizara el AIFA.

Por última ocasión se quejó de otro retraso en su vuelo al asegurar que Viva Aerobús comentó que en lugar de salir a las 11 de la mañana saldría una hora más tarde y comentó: “Al paso que vamos saldrá a las ocho de la mañana, pero de mañana”.

Finalmente aseguró que contra todo pronostico logró aterrizar en su destino en Guadalajara.

