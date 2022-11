Las razones por las que Carlos Vela nuevamente le cerró las puertas a la Selección Mexicana de cara a Qatar 2022

(Foto: Instagram/@carlosv11_)

A menos de un mes de que inicio la Copa del Mundo de Qatar 2022, el cuadro de Gerardo Martino se encuentra en Girona, España para ultimar detalles de cara a su participación en la justa mundialista donde comparte grupo con Polonia, Argentina y Arabia Saudita.

Durante su estancia en Girona, el Tricolor disputará dos partidos de preparación antes de su estreno en Qatar 2022, ante Irak y Suecia el 9 y 16 de noviembre respectivamente. Acto seguido, Martino hará el recorte de cinco futbolistas para tener la lista de 26 que disputarán el Mundial.

Este hecho tiene marcaje personal por parte de la prensa y la afición mexicana, quienes se preparan para saber los 26 jugadores que representaran a México durante el Mundial, sin embargo, en este seguimiento que se le tiene a la escuadra de Martino se dio a conocer que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) se acercó nuevamente a Carlos Vela para sumarlo a la convocatoria de Qatar 2022.

Esto fue dado a conocer por el periodista de TUDN, Gibrán Araige en el programa Línea de 4. Ahí explicó que la FMF mantuvo una reunión con el delantero del LAFC para conocer su postura e intentar de todo para convencerlo, pero, como ya es costumbre en Vela, rechazó la oferta de ir al Mundial de Qatar 2022 con el Tricolor.

Los motivos son los conocidos por todos, pues el atacante mexicano se mantiene en su postura de no jugar con la Selección Mexicana. Esto desde 2019, cuando Vela Garrido dio un paso al costado pensando en el recambio generacional al interior del cuadro comandado por Martino.

“Yo ya he tenido mis procesos, he tenido mis oportunidades, he jugado muchos partidos con la Selección y tampoco pasó nada extraordinario jugando Carlos Vela. Creo que también hay que darle oportunidad a más gente, hay jugadores jóvenes que seguramente llegarán mejor al Mundial, porque yo voy a tener 34 años y tampoco le veo el problema que yo no esté”, dijo en mayo de 2019 para TUDN.

Soccer Football - World Cup - Group F - South Korea vs Mexico - Rostov Arena, Rostov-on-Don, Russia - June 23, 2018 Mexico's Carlos Vela celebrates scoring their first goal REUTERS/Jason Cairnduff

Los múltiples rechazos de Vela a la Selección Nacional

Su último partido defendiendo la casaca nacional fue en el Mundial de Rusia 2018, en los octavos de final contra Brasil.

Desde entonces, Martino y su cuerpo técnico son conscientes de las complicaciones que existen para un reencuentro, debido a que el delantero que se encuentra a un paso de conseguir su primer campeonato de la MLS con el LAFC, ha puesto como prioridad su bienestar personal y dar paso a las nuevas generaciones.

Su negativa al Tricolor comenzó en 2011, pues luego de una fiesta en Monterrey en la que participó la mayoría del Tricolor, solo fueron castigados Efraín Juárez y Carlos Vela. Al sentirse exhibido y castigado injustamente decidió declinar cada una de las invitaciones hasta noviembre de 2014, cuando reapareció en un partido amistoso contra Holanda.

Mexico's Carlos Vela celebrates after scoring his side's opening goal from a penalty kick during the group F match between Mexico and South Korea at the 2018 soccer World Cup in the Rostov Arena in Rostov-on-Don, Russia, Saturday, June 23, 2018. (AP Photo/Martin Meissner)

En total, el ex centro delantero de la Real Sociedad y el Arsenal se ha negado tres procesos a jugar con México, todos por diversos motivos. La primera ocasión fue en 2013, cuando Chepo de la Torre buscó su regreso. En aquel entonces era parte de la Real Sociedad, negándose a aparecer en las convocatorias del caótico Hexagonal Final.

Posteriormente, fue invitado por Miguel Herrera para formar parte de la nómina de Brasil 2014, pero este se negó en gran parte porque no completó el proceso con la Selección y decidió hacerse a un lado. Y, ahora con Martino, Vela ha mantenido su postura de decirle “no” al Tricolor, motivo por el cual el argentino no lo ha buscado más.

