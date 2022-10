La advertencia al CJNG del nuevo cártel que apareció en Tecomán: “Les vamos a partir”

Narcomensajes avisaron de un nuevo cártel en Tecomán y amenazaron a miembro del CJNG (Foto: Twitter/@OscarAdrianL)

A través de narcomensajes en lonas se anunció la formación de una presunta nueva organización criminal en Colima. En mensajes puestos en varias mantas se informó acerca del Cártel Independiente de Tecomán.

Se registró la aparición de varias lonas durante el lunes 31 de octubre, además un día antes, el domingo 30 también se encontró una manta con amenazas. En uno de los mensajes se hace referencia a un individuo identificado como Carlos Macías Ayard, alias El Sky.

En una de las mantas se pudo leer el siguiente texto: “Desde hoy empesamos somos un cartel independiente de Tecomán, les vamos a partir su put* a ti Sky Carlos Ayar Macias y tu bola de p*ndej*s. Att: Juan el VV. (sic)”

Los narcomensajes aparecieron en lonas de color blanco y con letras negras (Foto: Twitter/@OscarAdrianL)

El Sky es identificado como uno de los presuntos líderes del también llamado Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Colima. De acuerdo con información de las autoridades dicho individuo fue detenido en el año 2012 y condenado a 20 años en el 2015, pero supuestamente se encuentra fuera de prisión.

El mensaje que apareció durante el domingo 30 también hacia referencia a El Sky y estaba firmado por el Cártel de Tecomán y dos V. Reportes preliminares señalaron que Carlos Ayard se movió al Cártel de Sinaloa, sin embargo estos datos no han sido confirmados. Todos los mensajes estaban en lonas de color blanco y tenían texto en letras negras.

Un nombre similar de una organización criminal y que opera en la zona es el del Cártel Independiente de Colima, sin embargo no se tiene información si estos grupos tiene algún tipo de relación entre sí.

Desde el pasado domingo 30 de octubre empezaron a parecer las narcolonas (Foto: Twitter/@Doujinshi15)

Cabe recordar que a mediados de octubre fueron encontrados por lo menos dos narcomensajes en Colima firmados por el Cártel Independiente de Colima.

Una de las narcocartulinas fue encontrada sobre la avenida Niños Héroes, mientras que otra fue localizada en la colonia Palo Alto, ambas fueron halladas por la mañana del lunes 17 de octubre. Luego de los reportes de su aparición las autoridades llegaron para retirarlas y entregarlas al agente del Ministerio Público.

El contenido fue el siguiente: “Azael y Gabino, traicionaron al que les salvó la vida varias veces, hoy solo los van a usar mientras los ocupan. Uno les demostró lealtad pero no supieron valorar, así pónganse verg* por donde menos piensan les va a llegar el put*z*, pinch*s traidores, y pónganse listos porque han matado gente inocente. Y esto no se acaba gente, hay para seguir peleando. Puro Cártel Independiente de Colima. ATTE. El Fantasma.”

Cártel de Colima dejó narcomensaje en Villa de Álvarez por supuesta traición (Foto: Twitter/@UnidaddeInteli5)

Además de acuerdo con documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) filtrados por el grupo Guacamaya en Colima y Jalisco están presentes el CJNG, el Cártel de Sinaloa y Los Mezcales.

El documento, titulado “Blancos”, con fecha de agosto del 2022, identificó a 66 integrantes de las tres organizaciones criminales como los responsables de la ola de violencia que ha afectado ambas entidades.

Los nombres que figuran en la lista negra de la Sedena son Juan Carlos Valencia y/o Valencia González, alias El Tres, y Julio Alberto Castillo Rodríguez, identificado como yerno del líder máximo del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Entre los individuos señalados había un ex agente de la Policía Federal, un ex secretario de Seguridad Pública municipal y un ex chofer de la Sexta Región Naval de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

