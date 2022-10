Hackeo Sedena: quiénes son los principales generadores de violencia en Colima

Así lo reveló uno de los millones de documentos de la Sedena que fueron filtrados por un grupo de hackers (EFE/ Juan Manuel Villaseñor)

A través de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se revelaron los nombres de los principales generadores de violencia en los estados de Colima y Jalisco, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Mezcales y el de Sinaloa mantienen una violenta disputa por el control del tráfico de drogas.

Así lo reveló uno de los millones de documentos de la Sedena que fueron filtrados por un grupo de hackers y ambientalistas que robaron cerca de seis terabytes de información confidencial del ejército mexicano y a lo que se llamó “Guacamaya Leaks”.

El documento, titulado “Blancos”, con fecha de agosto del 2022, identificó a 66 integrantes de las tres organizaciones criminales como los responsables de la ola violenta que se vive en ambas entidades.

Entre los señalados se encuentra un ex agente de la Policía Federal, un ex secretario de Seguridad Pública municipal y un ex chofer de la Sexta Región Naval de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar). El reporte también indicó que hay una familia que decidió crear su propio grupo criminal.

Los nombres que figuran en la lista negra de la Sedena son Juan Carlos Valencia y/o Valencia González, alias “El Tres”, y Julio Alberto Castillo Rodríguez, identificado como yerno del líder máximo del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Según la investigación del ejército mexicano, el líder del cártel de las cuatro letras en el estado Colima está identificado como José Juan Torruco Ramos, alias “El Padre” o “El Apa”, quien opera con los hermanos Jarquín y a quien se le relaciona con el ex director de Seguridad Pública en los municipios de Villa de Álvarez y Comala, Joel Pérez Cabrera, alias “El Viejito”.

Sin embargo, igualmente se señala a un sujeto identificado como Oscar Ruiz Chávez, dueño de varios lotes de autos, como operador del CJNG en Colima.

También se menciona a los hermanos Ricardo Iván Larios Mejía, alias “El Tatan”, y a Jonathan Ricardo, “El Puma”, quienes fueron identificados como presuntos desertores del cártel de Los Mezcales.

Al norte del estado, en Comala, se identificó a Daniel Corona Iglesias, alias “El Suavecito”, como jefe de plaza en dicha región. Entre sus filas también están el ex agente de la Policía Federal, quien renunció en 2010, Manuel Alejandro Ochoa Paz, “El Marino”, cuya zona de operación principal es el municipio de Villa de Álvarez.

En la ciudad de Manzanillo opera José de Jesús Jarquín Jarquín, “El R32″, quien asumió el liderazgo como jefe de plaza del CJNG tras la detención de su hermano Aldrín Miguel, “El Chaparrito”.

En el Puerto de Manzanillo, vía por la que el CJNG introduce grandes cantidades de droga y precursores químicos, operan César Enrique Díaz de León Sauceda, “El Lobito”, y Fernando Zagal Antón. Mientras que en ciudad Cuauhtémoc el encargado es un sujeto identificado como Alexis Salvador Valencia Rodríguez, alias “El Malboro”.

Carlos Miguel Mercado Meraz, “El Abulón”, de “Los Mezcales”, es sicario y operador logístico en Colima y Villa de Álvarez. La operadora financiera de dicha organización fue identificada como Guillermina Felicitas Brizuela Meraz, alias “La Contadora”. Otros operadores y sicarios son Víctor Alexander Torres Brizuela, “El Camarón”, y José Azael Vázquez Brizuela.

Respecto al Cártel de Sinaloa, Edwin Manuel Olivares Cortés, “El Morro”, es señalado como generador de violencia en Manzanillo. También se menciona a Rogelio López Rincón, “El R2″, operador en Manzanillo, detenido por delitos contra la salud y que fue liberado por inconsistencias en el cateo donde fue aprehendido.

Carlos Enrique Martínez Cuesta, “El Marino”, es un operador importante del cártel de Sinaloa y ha tratado de independizarse con el grupo de “Los Exiliados”, debido a diferencias entre células internas. Es desertor de la Secretaría de Marina, donde se desempeñó como chofer del titular de la Sexta Región Naval.

