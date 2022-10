Por esta razón se pospuso el concierto de Daddy Yankee en Veracruz

Daddy Yankee declaró su amor por la comida peruana. | Foto: ANDINA/Vidal Tarqui

Después de meses de espera, los fans veracruzanos de Daddy Yankee no podrán disfrutar el concierto del cantante este 29 de octubre. A través de un comunicado, la empresa MusicVibe ya explicó que el evento de Boca del Río tuvo que reprogramarse para el domingo 30 porque un fenómeno climático lo volvió inviable.

Este fue el texto que se pudo leer a través de Instagram a menos de dos horas de que se abrieran las puertas para el concierto previsto a las 21:00 horas:

“Debido a las condiciones climáticas con fuertes rachas de viento que se están presentando en estos momentos en Boca del Río, Veracruz y siguiendo las recomendaciones de las autoridades locales correspondientes, el evento de Daddy Yankee en Veracruz programado para hoy, 29 de octubre, será reagendado para el día de mañana, domingo 30 de octubre”

Esta decisión fue tomada con la finalidad de priorizar la seguridad de las personas que vayan, además de acatar las indicaciones de las autoridades municipales de Protección Civil. “Para nosotros y el artista, lo más importante es salvaguardar la integridad de todos los asistenes de este evento”, se pudo leer en relación a los vientos de más de 85 kilómetros por hora.

Federico Acevedo, el meteorólogo de la Secretaría de Protección Civil estatal, ya había anticipado que las rachas máximas estarían entre los 70 y los 85 kilómetros por hora en la costa central, es decir la zona conurbada de Veracruz.

Frente Frío 6 (Foto: Conagua)

Este fenómeno ocurrió por la llegada del Frente Frío número 6, el cual también ocasionaría precipitaciones en las cuentas del Cazones, Tecolutla, Nautla, Misantla, Colipa y las reciones de Los Tuxtlas así como Papaloapan y Coatzacoalcos.

Por otra parte, en la publicación de Instagram, la empresa detalló que el evento se realizará el domingo 30 de octubre, las personas que ya tenían sus boletos no necesitarán realizar ningún ajuste para poder entrar al recinto.

“Los esperamos el día de mañana en punto de las 5:00 pm para apertura de puertas, show 9:00 pm. Todos los boletos del 29 de octubre serán válidos para el día de mañana, no es necesario realizar algún cambio, gracias por su comprensión”, se pudo leer.

Estos serán los accesos para el Estadio Beto Ávila:

Fue en abril de este mismo año cuando el cantante de reggaetón abrió fechas nuevas para su tour internacional titulado La última vuelta.

Daddy Yankee es considerado uno de los pioneros del reggaetón, pues desde hace más de tres décadas ha consolidado temas que son temas del género urbano, tales como Gasolina, Dura, Ella me levantó, entre otros.

A través de un video que publicó en su cuenta de YouTube, el cantante agradeció a sus fans por el apoyo a través de su carrera y anunció que se retirará definitivamente de los escenarios, no sin antes despedirse de su público con la gira La última vuelta World Tour.

“Hoy por fin veo la meta. Fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas y convertir este género en el más grande del mundo, es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera, siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema con mucha disciplina”, dijo en su video titulado Al fin veo la meta.

