Victoria Ruffo confesó si planea contar su “light” historia de amor con Eugenio Derbez en su bioserie

(Foto Instagram: @victoriaruffo // @ederbez)

Aunque ya pasaron varias décadas desde que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo terminaron su relación, ambos continúan dando de qué hablar por su romance, su hijo y su misteriosa boda falsa. En esta ocasión, la Reina de las telenovelas desató polémica al confesar que no planea realizar una bioserie sobre su vida hasta que tenga 80 años y si lo hace, su “matrimonio” con el famoso comediante solo se contaría en un capítulo.

La protagonista de inolvidables melodramas como Corona de lágrimas, La madrastra y Simplemente María, asistió como invitada especial al lanzamiento de Bosé, yo seré, el proyecto biográfico de Miguel Bosé. Como era de esperarse, antes de acceder al evento fue abordada por varios medios, quienes la cuestionaron sobre la posibilidad que existe de que muy pronto decida contar su vida en un programa de esa misma índole.

La actriz nació el 31 de mayo de 1962; actualmente tiene 60 años. (Foto: Instagram/@victoriaruffo)

Para sorpresa de muchos la respuesta de Victoria Ruffo fue un contundente no, pues considera que su vida “no es tan interesante” como para hacer una bioserie que realmente llame la atención. Asimismo, explicó que durante su trayectoria en el medio artístico nacional ha estelarizado un sinfín de melodramas que podrían ser tocados en el proyecto, sin embargo, tiene pocas experiencias polémicas al respeto.

“No, para nada. No no creo que sea interesante, es bastante tranquila, bastante normal. Son muchos años de trabajo, eso sí”, comentó para Ventaneando.

Sin embargo, ante tanta insistencia comentó que lo pensará, pero si llegara a hacerlo sería cuando tenga 80 años. Asimismo, no pudo evitar que una vez más saliera a relucir su controversial romance con Eugenio Derbez, pues muchos quieren saber desde cómo se conocieron, qué pasó cuando tuvieron a José Eduardo y su versión detrás de su supuesta boda falsa.

Mi vida privada es privada [...] Ese [capítulo con Derbez] es muy light, la verdad sí. Probablemente si llego a los 80 años a lo mejor sí [lanzó la bioserie].

Existen varias fotografías donde aparecen juntos. [Fotografía de archivo]

La primera actriz no dio más detalles al respecto y hasta el momento se desconoce si Eugenio Derbez planea realizar su propia bioserie donde cuente tanto sus éxitos en el medio artístico a nivel internacional como todos sus romances.

¿Cómo fue el noviazgo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez?

Su historia de amor se remonta a la década de los años 80, cuando los actores estaban dando sus primeros pasos en Televisa. Según contó el protagonista de Cómo ser un Latin Lover en entrevista con Yordi Rosado, su madre, Silvia Derbez, influyó mucho en que conociera a la actriz que en ese entonces estaba rompiéndola con sus telenovelas.

El actor confesó que el primer coche que compró fue para poder salir con Victoria Ruffo (Foto: Instagram / @ederbez)

“La verdad es que no era alguien que me gustara [...] mi mamá estaba haciendo una telenovela, Simplemente María, con ella y entonces me dice mi mamá a los pocos días: ´Oye hijo, ¿sabes quién está preguntando por ti? [...] Victoria Ruffo´”, contó.

Tras los rumores, Eugenio se atrevió a presentarse en el foro donde se estaba grabando la telenovela con el pretexto de saludar a su madre. Ya en el lugar, Victoria Ruffo lo habría invitado a su camerino para entablar una plática y ahí fue donde concordaron su primer cita.

Victoria Ruffo junto a José Eduardo Derbez.

“Estaba con los 800 pesos mensuales con dos hijos y ella era ya era la Reina de las telenovelas [...] le digo: ´Vamos a comer algo, ¿en dónde nos vemos?´, ´En mi departamento y de ahí salimos´. Me da la dirección en Las Lomas, un penthouse de dos pisos. Entonces llego yo en mi pecero, camino y llego”, comentó.

El actor confesó que tras su primer cita: “Esta mujer está fuera de mis ligas, no hay manera en que yo salga con ella”. No obstante, siguieron juntos y formalizaron su romance cuando se enteraron de que tendrían a José Eduardo. En su momento trascendió que se habían casado, pero años después Eugenio Derbez reveló que su boda fue falsa. Desde entonces ambos actores no tienen comunicación.

